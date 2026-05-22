Slovenija

Janez Janša, četrtič

Ljubljana, 22. 05. 2026 17.03 pred 52 minutami 3 min branja 97

Avtor:
M.V.
Janez Janša

Janez Janša je brez dvoma najizkušenejši aktivni politik pri nas. Sedel je v prav vseh sklicih državnega zbora, poleg štirih mandatov na čelu vlade pa je še trikrat ministroval – dvakrat v vladi Janeza Drnovška in enkrat v vladi Andreja Bajuka. Njegove dosedanje mandate so poleg nekaterih reform zaznamovali tudi konflikti s političnimi nasprotniki in protesti.

Janez Janša je bil prvič izvoljen v skupščino že na prvih večstrankarskih volitvah v Sloveniji leta 1990, kjer je zmagal pomladni blok. Prvo funkcijo v vladi mu je leta 1992 zaupal Janez Drnovšek. Takrat je Janša postal minister za obrambo. Na tem položaju je nekaj časa ministroval tudi v drugi Drnovškovi vladi, ko ga je ta razrešil zaradi afere Depala vas.

Prva vlada (2004–2008): Gospodarska rast in afera Patria

Potem ko je politiko v devetdesetih letih in v začetku novega stoletja krojila vladavina okrog stranke LDS, je Janševa SDS suvereno zmagala na volitvah leta 2004 in s podporo NSi, SLS in DeSUS oblikovala vlado, ki je do konca izpeljala svoj mandat. Prvo vlado je zaznamovala uvedba evra, vstop v schengensko območje, predsedovanje Svetu EU in krepka gospodarska rast. Vlada je izvedla davčne reforme in razbremenitev gospodarstva.

Toda taista vlada se je tudi soočala s kritikami glede zadolževanja in tajkunskih prevzemov. Ob kasnejšem izbruhu finančne krize so nekateri ekonomisti obtoževali Janševo vlado, da je povečala ranljivost države, ki se je pokazala po letu 2008. Prav tako so vladi očitali politični vpliv na medije, ustvarjanje konfliktov z nevladnimi organizacijami ter povzročitev politične polarizacije v državi. Ob koncu mandata je na površje priplavala tudi afera Patria, zaradi katere je pozneje nekaj časa prebil tudi v zaporu, a je ustavno sodišče obsodilno sodbo razveljavilo, primer pa je na koncu zastaral.

Druga vlada (2012–2013): Reševanje krize in protesti

Druga vlada Janeza Janše je imela kratek vek. Prvak SDS jo je uspel sestaviti, potem ko relativni zmagovalec volitev Zoran Janković ni zbral dovolj glasov podpore poslancev. Vlada se je oblikovala v izredno neugodnih in nestabilnih gospodarskih in političnih razmerah blizu vrhunca finančne krize. Gospodarstvo je bilo v recesiji, brezposelnost je naraščala, banke so bile v težavah. Sprejeti so bili varčevalni ukrepi, med njimi Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je med drugim znižal plače v javnem sektorju in omejil socialne transferje. Na noge so skočili sindikati in mnogi v javnem sektorju.

Konec leta 2012 so na ulicah slovenskih mest izbruhnili protesti s spopadi med policijo in protestniki v Mariboru in Ljubljani. Čeprav so protestniki zahtevali odstop vseh političnih elit, je na koncu, po tem, ko so mu hrbet obrnili koalicijski partnerji, "odletel" zgolj Janša. K temu je pripomoglo tudi poročilo KPK, da sta tako Janša kot Janković nepravilno poročala o svojem premoženju.

Tretja vlada (2020–2022): Epidemija in protesti

SDS je leta 2018 osvojila največ glasov na parlamentarnih volitvah, vendar vseeno ni uspela sestaviti parlamentarne večine. To je uspelo Marjanu Šarcu, ki je na oblasti ostal do odstopa po dveh letih vodenja vlade.

Janša je vlado prevzel ob začetku epidemije covida-19 marca 2020. Vlada je sprejela številne protikoronske ukrepe: zapiranje javnega življenja, omejitve gibanja, pogoj PCT, aplikacijo za sledenje stikom ter tudi obsežne protikoronske pakete pomoči podjetjem in prebivalstvu. Ker je vlada številne ukrepe sprejela z odloki in dopisnimi sejami, je bila s strani nasprotnikov deležna številnih kritik in obsodb. To je sprožilo razprave o ustavnosti nekaterih ukrepov in obsegu izvršilne oblasti.

Sledili so petkovi, nato pa še precej množičnejši sredini protesti in oster političen boj z opozicijo. Protestniki so vladi očitali avtoritarnost, pritiske na medije, nevladne organizacije in posege v demokratične institucije. Več kritik je bilo slišati tudi iz Bruslja. V soju tega je Slovenija leta 2021 znova predsedovala Svetu EU. Vlada je poudarjala širitev EU na Zahodni Balkan in okrevanje po pandemiji.

Janša se je ob izteku mandata in izbruhu vojne v Ukrajini skupaj z nekaterimi evropskimi voditelji odpravil v ukrajinsko prestolnico. V zunanji politiki je podprl Donalda Trumpa.

Po tesnem izdu na volitvah 2026 je Janši uspelo zbrati dovolj glasov poslancev za podelitev mandata za sestavo četrte vlade. 

KOMENTARJI97

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Ančo
22. 05. 2026 17.55
Super. Končno normalnost
Cupko
22. 05. 2026 17.54
Pokvarjenec bo znov šef vlade. Samo čakamo lahko diktaturo in lopovščino desnih, ker niso nič boljši od levih. SDS u in Levici bi morali prepovedati kandidirati na volitvah, ker so oboji ekstremisti, vsak na svoji strani in posledično škodljivi za Slovenijo
medusa
22. 05. 2026 17.53
YES!!! JANEZ MI SMO ZA TEBE!!!Bravooooooo🥳🫶👍😃
bandit1
22. 05. 2026 17.51
Kdaj bo razglasitev Ebole v SLO? Beovička kaj še čakaš, mogoče jesen?
Misanthrope
22. 05. 2026 17.50
Če se levi ne bi tako ob tla metali, kolesarili ipd., desnim sploh ne bi bilo zanimivo voliti za Janšo. A ste kdaj pomislili na to mogoče?
FineFine
22. 05. 2026 17.49
Ok še zadnja, preden sem rekordno brisan na tem portalu. Kdo mislite, da je od levičarjev glasoval ZA Janšo? Prosim admin pusti vsaj ta komentar, naj ljudje malo razpravljajo. Hvala in adijo, grem na šampanjčka.
lakala28
22. 05. 2026 17.49
Praznik za koalicijo prevarantov in katastrofa za Slovenijo. Zdaj pa dam prav bolniku in njegovim: Madžari so nas prehiteli. Svojega pacienta so poslali na smetišče zgodovine. Upam, da bodo speljali postopke tako kot se zagre in si bo nadel črtasto uniformo, ne kot naš pokvarjeni ustavni sodnik petrič, ki je z rumeno kravato omogočil bolniku ponovni pohod v pogrom države.
vlahov
22. 05. 2026 17.49
Hvala Bogu. Zdaj ne bo poplav , požarov in potresov . Bodo pa tujci in tujke na socialni podpori in varstvenih dodatkih in ilegalni tujci dokler jih ne pošljemo v somalijo...
a res1
22. 05. 2026 17.48
Kaj to je izvoljen za vodja zapornikov, ampak res zapornikov, ki je med njimi, na Dobu?
FineFine
22. 05. 2026 17.47
Kaj Jenullovi še imajo tisto črno škatlo sredi trga pred DZ? Da se od sramu noter skrijejo, ker jim je en poslanec prebegnil k Janši? Vprašam za kolegico.
Nebodijetreba
22. 05. 2026 17.49
Saj ni bil samo eden! 3 z desnega pola so bili odsotni ... zdaj pa izračunaj.
Potouceni kramoh
22. 05. 2026 17.44
Zopet bodo volilci čez čas modroval..mater kako smo ga usral da smo volili te probleme in težave.
Teleport
22. 05. 2026 17.44
Mene skrbi za vplivnico iz golobovega kabineta
FineFine
22. 05. 2026 17.45
Če je znala scammati ljudi preko kripto prevar že prej, zakaj se ne bi "znašla" še vnaprej?
FineFine
22. 05. 2026 17.44
Ufff fotka s črno masko. Nekega ekstremnega aktivista s tega portala pa hudo boli izvolitev. Dragi levičarski administrator te strani, brigaj se raje za to, kdo z vaše strani je podprl Janšo. Bolečina je huda vem. Saj bo. Hehe!!
curiousity1
22. 05. 2026 17.45
Si pa počil mimo ... brišejo vse, kar ni v plus JJ
FineFine
22. 05. 2026 17.46
Zakaj torej točno ta fotka? Z namenom vplivati na vse, na katere ima ena uboga fotka hud vpliv. Saj razumem bolečino. Saj bo minilo.
Kameleon Kiddo
22. 05. 2026 17.41
Kdaj bo policijska ura?
Potouceni kramoh
22. 05. 2026 17.42
V kratkem.
FineFine
22. 05. 2026 17.44
Za vas levičarje vsa 4 leta, ko se boste skrivali od sramu, ker še kar podpirate Gaber Golobove
Nebodijetreba
22. 05. 2026 17.45
Bo, če boste zapirali ceste in delali zgago po Lj. Ali bi raje vodni top? Sem za!
FineFine
22. 05. 2026 17.48
Jaz bi pa raje kot vodni top jih šel snemat in shame-at na omrežjih. Naj svet vidi, s kakim folkom se mora normalni folk v Ljubljani ubadat.
Aijn Prenn
22. 05. 2026 17.40
Polovica SLO volivcev je zrela za kazenski pregon. Ostarelega človeka vedno znova in znova mučijo z izvolitvijo in mu s tem skrajšujejo že tako težko življenje, ko mu komunajzarji nenehno nagajajo. Grdo, res grdo od volivcev. ;-)
curiousity1
22. 05. 2026 17.41
Hahahaha
curiousity1
22. 05. 2026 17.40
Fotka s črno masko pa zmaga.... napoveduje.... novi režim...
Osr4n
22. 05. 2026 17.39
51 glasov. Ahahahahahaha a je treba sploh kej rečt?
Nebodijetreba
22. 05. 2026 17.37
Tv nič ni posnela obrazov na levi ... pa tako sem čakala!
Teleport
22. 05. 2026 17.36
51?sigurno je bil kozmicen dez
abigail
22. 05. 2026 17.33
Najbolj izkušen??? Pa kaj še! Najbolj manipulativen in kompromitiran. Pa prvi je čestital Trumpu ob izvolitvi - dva podobno misleča vampirja, ki vsak svojemu narodu kri pijeta...
JP2022
22. 05. 2026 17.37
51 kolega, ste imeli ogromno večino in niste naredili nič. aja ste kupli podrtijo za 6 mio in alenka je spucala drugi tir za 2,4 mio glede na besede šefice kabineta goloba
lakala28
22. 05. 2026 17.52
In te drobtinice primerjaš s 13 milijardami, ki jih je spičil bolnik med 2020 in 2022 za NIČ? V imenu covida je na naš račun oz. kredit basal žepe sebi in podrepnikom na račune na Kajmanskih otokih ipd. Zblojeni vsi do amena, s pacientom na čelu.
Portal
