Janša Irglovi: Ničesar velikega ni možno zgraditi na prelomljeni besedi

Janša je v pismu zapisal, da je s takim pojasnilom ob izstopu krivdo za takšno stanje "de facto" pripisala tudi stranki SDS ter da se njeno pojasnilo razume v smislu, da sta za prepir potrebna dva. "Tudi za umor sta namreč potrebna dva. Morilec in žrtev. To pa seveda ne pomeni, da sta oba kriva. Ti pa s svojim zapisom ob izstopu oba izenačuješ, " je zapis ostro komentiral Janša, ki trdi, da bi se ji v primeru, da bi za njen izstop izvedel en dan preden je odmeval v medijih, zahvalil za njen prispevek in ji zaželel srečno pot, a tudi takrat zahteval vrnitev poslanskega mandata.

Irglova je v zapisu navedla tudi, da prihaja čas, ki bo presegel politiko konflikta "dveh polov". Janša ji odgovarja, da je stranka SDS edina, ki je opoziciji ponudila partnerstvo in da nikoli niso izključevali. "V 20 letih tvojega članstva v SDS, ki se do dneva ujema s tvojo neprekinjeno poslansko službo, je bilo na desetine tvojih bolj izpostavljenih kolegov iz stranke ovadenih, preganjanih, sojenih, vrženih na cesto brez službe, ali na številne druge načine šikaniranih pod krinko čiščenja janšistov. Nekateri smo v teh 20 letih na stotine dni prebili na sodiščih in mesece v zaporu. Dragi so bili naši poslanski mandati. Si sploh predstavljaš, kakšno ceno so zanje plačale naše družine," jo v odprtem pismu sprašuje predsednik SDS, ki je vzroke za to pripisal tudi medijem. "Tudi danes novinarje pred sodiščem zanima predvsem izstop Eve Irgl iz SDS. Ne politični proces in poskus onemogočanja opozicije z zlorabo sodstva, temveč izstop Eve Irgl. Hvala, draga Eva, prav zares."

Kot je še razbrati iz pisma, glavni očitki letijo na način njenega izstopa. Po besedah Janše lahko iz stranke kot izvoljen poslanec izstopiš kot profesionalen politik in brez moraliziranja, a ob tem končaš mandat. "Če se premisliš sredi mandata, ga vrneš in se dostojno posloviš," Janša zato pričakuje, da bo mandat prepustila naslednjemu kandidatu po rezultatu iz njene volilne enote.

"Draga Eva, ničesar velikega ni možno zgraditi na prelomljeni besedi in dejanjih brez časti. Zgolj hišo na pesku, ki jo porušijo prve poplave," je javno pismo Irglovi zaključil predsednik največje opozicijske stranke, ki je torej v dobrem tednu dni ostala brez dveh dolgoletnih članov.