Janša s 13 voditelji pisal vrhu EU: Dogodki v Ceuti zahtevajo takojšen odziv

"Podpisniki izražajo resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije ter opozarjajo, da sedanje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. Ob tem poudarjajo, da nedavne odločitve, ki otežujejo hitro vračanje nezakonitih migrantov, ter postopki regularizacije velikega števila oseb brez urejenega statusa ustvarjajo vtis, da lahko nezakonit vstop v EU sčasoma vodi do zakonitega prebivanja," so o vsebini pisma sporočili z Urada vlade za komuniciranje. Pismu, ki je naslovljeno na predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in irsko predsedstvo Sveta EU, so se poleg Slovenije pridružile Italija, Belgija, Češka, Poljska, Litva, Slovaška, Bolgarija, Romunija, Latvija, Madžarska, Švedska, Avstrija in pobudnica Danska.

Pismo ob zaostrenih migracijskih razmerah v španski enklavi Ceuta. FOTO: Ukom

Podpisnice pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, "na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje". Ob tem omenjene države poudarjajo, da je zaščita zunanjih meja, preprečevanje nezakonitih migracij in solidarnost z državami članicami, ki se soočajo z največjimi pritiski, skupna odgovornost Evropske unije, ob dogajanju v španski enklavi Ceuta pa si želijo enotno, hitro in odločno ukrepanje evropskih institucij. Hkrati morajo države članice v skladu s pravom Evropske unije in schengenskim zakonikom sprejeti potrebne ukrepe za varovanje javnega reda in obravnavo tveganj, ki izhajajo iz sekundarnih migracijskih premikov, tudi z okrepitvijo ali ponovno uvedbo začasnega nadzora na notranjih mejah, še predlagajo v pismu, katerega prevod je objavljen na spletni strani vlade.

V Ceuto je v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. FOTO: Profimedia

Janša se je popoldne na omrežju X na dogajanje odzval še z zapisom: "Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano."

Kajzer zaskrbljen: Dogajanje spominja na leto 2015

Zunanji minister Tone Kajzer je danes ocenil, da množičen prihod migrantov v špansko eksklavo Ceuta vzbuja spomine na leto 2015, ko je bila prebita zunanja meja Evrope. Minister, ki je bil spričo dogajanja v Ceuti danes v stiku s španskim kolegom, je na družbenem omrežju X še zapisal, da mora Španija ukrepati trdno in odločno. "Prihod 50.000 ilegalnih migrantov na špansko ozemlje v enem samem dnevu prinaša zaskrbljujoče spomine na leto 2015, ko je bila zunanja meja Evrope dejansko prebita," je na omrežju X zapisal Kajzer. Dodal je, da ne smemo dovoliti, da se to znova zgodi.

Dogodke v Ceuti je po mnenju Kajzerja sprožila sodba španskega vrhovnega sodišča z začetka meseca. FOTO: Damjan Žibert