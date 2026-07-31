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Slovenija

Janša s 13 voditelji pisal vrhu EU: Dogodki v Ceuti zahtevajo takojšen odziv

Ljubljana, 31. 07. 2026 21.25 pred 26 minutami 3 min branja 42

Avtor:
N.L. STA
SDS v Državnem zboru

Predsednik vlade Janez Janša in še 13 evropskih držav je na glavne evropske odločevalce poslalo pismo, v katerem pozivajo k takojšnjemu in usklajenemu evropskemu odzivu na zaostrene migracijske razmere v španski enklavi Ceuta, kamor je v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov.

"Podpisniki izražajo resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije ter opozarjajo, da sedanje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. Ob tem poudarjajo, da nedavne odločitve, ki otežujejo hitro vračanje nezakonitih migrantov, ter postopki regularizacije velikega števila oseb brez urejenega statusa ustvarjajo vtis, da lahko nezakonit vstop v EU sčasoma vodi do zakonitega prebivanja," so o vsebini pisma sporočili z Urada vlade za komuniciranje.

Pismu, ki je naslovljeno na predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in irsko predsedstvo Sveta EU, so se poleg Slovenije pridružile Italija, Belgija, Češka, Poljska, Litva, Slovaška, Bolgarija, Romunija, Latvija, Madžarska, Švedska, Avstrija in pobudnica Danska.

Pismo ob zaostrenih migracijskih razmerah v španski enklavi Ceuta.
Pismo ob zaostrenih migracijskih razmerah v španski enklavi Ceuta.
FOTO: Ukom
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Podpisnice pozivajo k sklicu izredne videokonference notranjih ministrov držav članic EU, "na kateri bi uskladili skupne ukrepe za zaščito zunanjih meja Unije in podporo Španiji pri obvladovanju razmer. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja EU z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje".

Ob tem omenjene države poudarjajo, da je zaščita zunanjih meja, preprečevanje nezakonitih migracij in solidarnost z državami članicami, ki se soočajo z največjimi pritiski, skupna odgovornost Evropske unije, ob dogajanju v španski enklavi Ceuta pa si želijo enotno, hitro in odločno ukrepanje evropskih institucij.

Hkrati morajo države članice v skladu s pravom Evropske unije in schengenskim zakonikom sprejeti potrebne ukrepe za varovanje javnega reda in obravnavo tveganj, ki izhajajo iz sekundarnih migracijskih premikov, tudi z okrepitvijo ali ponovno uvedbo začasnega nadzora na notranjih mejah, še predlagajo v pismu, katerega prevod je objavljen na spletni strani vlade.

V Ceuto je v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov.
V Ceuto je v zadnjih dneh nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov.
FOTO: Profimedia

Janša se je popoldne na omrežju X na dogajanje odzval še z zapisom: "Ceuta ni naključje. To je bilo načrtovano."

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Kajzer zaskrbljen: Dogajanje spominja na leto 2015

Zunanji minister Tone Kajzer je danes ocenil, da množičen prihod migrantov v špansko eksklavo Ceuta vzbuja spomine na leto 2015, ko je bila prebita zunanja meja Evrope. Minister, ki je bil spričo dogajanja v Ceuti danes v stiku s španskim kolegom, je na družbenem omrežju X še zapisal, da mora Španija ukrepati trdno in odločno.

"Prihod 50.000 ilegalnih migrantov na špansko ozemlje v enem samem dnevu prinaša zaskrbljujoče spomine na leto 2015, ko je bila zunanja meja Evrope dejansko prebita," je na omrežju X zapisal Kajzer. Dodal je, da ne smemo dovoliti, da se to znova zgodi.

Dogodke v Ceuti je po mnenju Kajzerja sprožila sodba španskega vrhovnega sodišča z začetka meseca.
Dogodke v Ceuti je po mnenju Kajzerja sprožila sodba španskega vrhovnega sodišča z začetka meseca.
FOTO: Damjan Žibert

Dodal je, da je bil danes v stiku s španskim kolegom Josejem Manuelom Albaresom in da je "poudaril pomen, da Španija ukrepa trdno in odločno". "Potrebno je takojšnje ukrepanje. Ukrepi so pomembni - in prav tako signali, ki jih pošiljamo," meni prvi mož slovenske diplomacije.

Po njegovih besedah se zdi, da je dogodke v Ceuti sprožila sodba španskega vrhovnega sodišča z začetka meseca, "po kateri ljudi, ki preplavajo mejo, ni mogoče takoj vrniti". "Po isti sodbi pa je mogoče ljudi, ki prečkajo mejo po kopnem, vrniti brez odlašanja," je navedel.

"Ključno je, da Evropa Španiji absolutno jasno sporoči, da nosi težko odgovornost za varovanje zunanje meje Evropske unije. Naslednjih 24 do 48 ur bo kritičnih za evropsko sodelovanje in za nadaljnje delovanje prostega gibanja ljudi," je še ocenil minister.

V špansko eksklavo Ceuta v severni Afriki je iz Maroka po ocenah španskih oblasti v zadnjem dnevu nezakonito vstopilo okoli 60.000 migrantov. Med poskusom prečkanja meje po kopnem in morju je po najnovejših podatkih umrlo 57 migrantov, več kot 48.000 so jih že vrnili v Maroko.

Ceuta migracije EU Janez Janša zunanje meje

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KOMENTARJI42

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
31. 07. 2026 21.59
Bravo Janez
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
31. 07. 2026 21.59
Srbski posli
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
31. 07. 2026 21.58
Ooo čas še za en komentar kako je lahko jure jankovic na sociali ce mu je fotr kupil 500 kvadrten flet
Odgovori
+1
1 0
mbtukaj
31. 07. 2026 21.58
Janša je zapisan v Slovensko zgodovino kot najbolj pokvarjen politik.
Odgovori
+0
1 1
zavetnik
31. 07. 2026 21.57
Kaj ne bi rajši reševal otrok v Gazi kjer taborijo njegovi izraelski vojaki
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
31. 07. 2026 21.57
Janša ni Slovenec in nima mandata govoriti v imenu Slovencev.
Odgovori
+2
2 0
yolli
31. 07. 2026 21.56
Zakaj levičar Pedro legalizira in daje državljanstva migrantom....jasno....v zameno za glasove na naslednjih volitvah....briga njega za socijalni sistem Španje....tud če propade....samo za oblast mu gre...pokvatjencu...
Odgovori
0 0
Antena
31. 07. 2026 21.55
Bravo Janša. Tako se govori.
Odgovori
+1
1 0
Vakalunga
31. 07. 2026 21.55
Pravi ljudje pravi čas na pravem mestu in pravi na smetišču zgodovine ( Tanja Fajon, Šparova vrečka in Lunatik mladi skojevec )..Janša bo še tretjič vodil EVROPO jo utiril na pravo pot in končal LEVE BURLESKE..
Odgovori
+0
1 1
Kameleon Kiddo
31. 07. 2026 21.55
Prosim vsakega naj si odpre atlas in pogleda na katerem kontinentu je ceuta.
Odgovori
+1
1 0
razumi če lahko
31. 07. 2026 21.53
No vidi se , da velika večina ni prebrala članka kje je lepo skrito , da je pobudnica Danska iz naslova sodeč pa vsi srečni , da bodo lahko kritizirali Janšo !
Odgovori
-3
0 3
Buča hokaido
31. 07. 2026 21.53
Haha, sliši se tako, kot da je Janša pobudnik, je pa samo eden izmed.
Odgovori
+1
2 1
Perovskia
31. 07. 2026 21.49
Se dobro da imamo v krizi sposobne Ljudi. Ce bi bil mastnolasec bi jih se mi uzel ampak ne fajonki pa mescu. Postenim delovnim ljudem
Odgovori
+4
9 5
mbtukaj
31. 07. 2026 21.53
Brezlascu ni za verjet.
Odgovori
+1
3 2
Apostol1
31. 07. 2026 21.49
Temu se reče načrtno spodbujanje sovraštva in to je populizem od eks prebarvanega oportunističnega komunajzarja Sicer pa kdor se druži z vojnimi zloćinci kot sta Oranžni in Netanjahu , kaj drugega niti ni za pričakovat. V glavnem , v naslednjih letih njegovega vladanja lahko pričakujemo v manjšem obsegu nekaj takega kar se dogaja v ZDA z ICE.
Odgovori
-1
5 6
osiveli_ritmični_gimnastik
31. 07. 2026 21.46
vsi albanci gredo domov???
Odgovori
+2
4 2
B1964
31. 07. 2026 21.45
A svojemu kolegu ni pisal ,da naj neha pobijati v Palestini?
Odgovori
+2
9 7
boslo
31. 07. 2026 21.48
Ne bi bilo slabo, če bi malo preusmerili topove
Odgovori
+2
3 1
bodočipartizan
31. 07. 2026 21.43
Pacient je pač pacient.
Odgovori
-2
9 11
DKR
31. 07. 2026 21.47
Lepo, da si tako samokritičen.
Odgovori
-3
4 7
boslo
31. 07. 2026 21.49
Pa še sploh partizan ni
Odgovori
+1
1 0
ho?emVšolo
31. 07. 2026 21.39
Bravo! Lepa ali zgrda je potrebno vrniti vsakega migranta.
Odgovori
+12
17 5
manucao
31. 07. 2026 21.38
Kaj pa drugega pričakovati od Špancev. Priznanje Palestine, uvoz migrantov in še kaj. Vse to se dogaja ko so levičarji na oblasti. Vse jasno kot beli dan.
Odgovori
+6
16 10
KaiC
31. 07. 2026 21.46
manucao, kaj porečeš na Merklovo, ki je prva odprla vrata imigrantom v Evropo? A ste kritični tudi do desnih, ali so samo levi krivi? Eni imate res problem s tem, da bi razumeli, da tukaj ni problem ne leva ne desna politika, ampak korupcija nasploh, ko se posamezni kravatarji odločajo za svoje dobro in ne za dobro državljanov. In dokler se boste šli teh vojn med levimi in desnimi, se nič ne bo spremenilo, saj točno to omogoča tem politikom, da lahko nadaljujejo s takšnim početjem. Medtem ko se vi kregate, katera stran je naredila večje sranje, oni lepo s tem nadaljujejo...
Odgovori
+2
6 4
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