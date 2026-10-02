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Slovenija

Janez Janša k papežu in Melonijevi

Rim , 02. 10. 2026 15.44 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.K. STA
Papež Leon

Premier Janez Janša bo v ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so potrdili v kabinetu premierja.

Janša bo na obisku pri papežu Leonu XIV. kot prvi visoki predstavnik Slovenije. Obiski predstavnikov Slovenije v Vatikanu so sicer dokaj pogosti. Nazadnje je bila konec leta 2024 na obisku pri Svetem sedežu predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je sešla s prejšnjim papežem Frančiškom.

Kot so sporočili iz premierjevega kabineta, po uradnem sprejemu sledi pogovor v papeževi zasebni knjižnici. Ob zaključku sledita izmenjava daril in skupinsko fotografiranje. Predsednik vlade se bo srečal z državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom. Po srečanju si bo s soprogo Urško Bačovnik Janša ogledal Sikstinsko kapelo in Rafaelove sobe. Predvidoma bo tudi izjava predsednika vlade na Trgu Pio XII.

Papež Leon
Papež Leon
FOTO: AP

Ob 15.20 pa se bo Janša se bo v palači Chigi srečal s predsednico vlade Italije Giorgio Meloni.

Pred premierjem je Vatikan kot prvi predstavnik nove slovenske vlade sredi septembra obiskal minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, ki se je srečal z vatikanskim tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, in državnim tajnikom Svetega sedeža, kardinalom Pietrom Parolinom.

Janša je v začetku septembra čestital italijanski kolegici, ker je njena vlada tedaj podrla rekord in je na oblasti dlje kot katera koli druga v povojni zgodovini Italije. Meloni je Janšo v odzivu označila za prijatelja in zaveznika, s katerim deli številne vrednote.

Pričakovati je, da bosta govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Med nerešenimi zadevami, na katere opozarjajo Slovenci v Italiji, sta vprašanji zagotovitve njenega zastopstva v parlamentu v Rimu ter nepriznavanja slovenskih diplom v Italiji.

Italija od oktobra 2023 izvaja nadzor na notranji meji s Slovenijo. Uvedla ga je iz varnostnih razlogov in ga odtlej stalno podaljšuje, nazadnje ga je podaljšala do 18. decembra.

Nazadnje je Italijo kot predsednik slovenske vlade obiskal Robert Golob novembra 2023, ko je bil na delovnem obisku v Rimu. Pred tem je bila maja 2023 na uradnem obisku v Italiji predsednica republike Nataša Pirc Musar.

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko Bablč
02. 10. 2026 16.50
Ni prav ,da gre on morala bi iti Robi in Tina.
Odgovori
0 0
zvoneti
02. 10. 2026 16.46
Upam, da mu bo papež povedal kaj si misli o njegovi podpori genocidašev.
Odgovori
0 0
tron3
02. 10. 2026 16.39
Satanist gre h satanistu, kaj ne ve veliki strateg, zakaj se je zgodil Bergamo??
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+0
1 1
borjac
02. 10. 2026 16.22
Janša bo papežu za DARILO prinesel Slovenska Triglavska jezera , Melonijevi pa bo ODREKEL ZAŠČITO Slovencev v Italiji , Janša razdaja Slovenijo.
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+4
5 1
Andres
02. 10. 2026 16.19
Mogoce mu bo papez razlozil, kaj je to genocid. Ker ocitno se ne pozna te besede.
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+4
5 1
Cupko
02. 10. 2026 16.14
Se mora kar takoj prilozovat cerkvi in verjetno mu bo povedal, da se že pripravlja uvedba verouka v šolah, ki ga bo glede na sestavo nekega Rončevičevega sveta sigurno predlagal Primc ali Možina
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+1
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