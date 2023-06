Janez Janša: Stati in obstati

Danes lahko iz tistih navdihujočih časov črpamo moč za soočenje s preizkušnjami in izzivi sedanjosti. Tudi generacije Slovenk in Slovencev, ki so pretekla stoletja živele na tem prostoru, so nam lahko zgled in navdih. Navdihuje naj nas njihova ljubezen do slovenske zemlje, za katero so prelivali kri in darovali svoja življenja. Zgled naj nam bo njihovo spoštovanje korenin, iz katerih smo kot narod rasli. Navdih vsem nam danes naj bo njihovo spoštovanje ter skrb za slovenski jezik in kulturo skozi stoletja. Zaradi vsega naštetega, zaradi dejanj in ustvarjalnosti mnogih Slovenk in Slovencev, ki so v sebi nosili ljubezen do domovine in jo predajali drugim, smo danes samostojen narod z lastno državo.

Obstajajo večji narodi od nas, pa nimajo lastne države. Tudi v Evropi in celo znotraj Evropske unije (EU) živijo večji narodi pa njihov jezik ni uradni jezik EU. Obstajali so številni narodi, večji in močnejši od nas, a jih danes ni več. Nihče več ne govori njihovega jezika, njihovi grobovi so žal pozabljeni in njihovo dediščino najdemo le še po redkih muzejih.