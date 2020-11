Janša Trumpa že razglasil za zmagovalca: sprožil val kritik in neodobravanja

In medtem, ko uradnega zmagovalca še ni, je premier Janez Janša dopoldne sporočil, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednikaDonalda Trumpa. "Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika." Republikancem je čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA.

Evropska komisija jasna: Počakati je treba na uradne izide

S temi besedami je Janša sprožil val kritik in neodobravanja. Kot pišeThe Guardian, se je večina evropski voditeljev s previdnostjo odzvala na razmere v ZDA, pozivajo k potrpežljivosti, medtem ko je slovenski premier izrazil prepričanje, da je zmagovalec volitev v ZDA Trump.

Tudi svetovni voditelji ostajajo previdni in poudarjajo dobre odnose z ZDA, ne glede na to, kdo bo naslednja štiri leta sedel v Beli hiši.

Britanski zunanji minister Dominic Raab je priznal, da trenutno izgleda, da bo rezultat volitev izjemno tesen, a da ima britanska vlada polno zaupanje v ameriški volilni sistem. "Ameriško-britanski odnosi so odlični in verjamemo, da se bodo okrepili, ne glede na to, kdo zmaga na volitvah."

Nemška obramba ministricaAnnegret Kramp-Karrenbauerje za medije dejala, da je situacija v ZDA"težavna".Kot je danes ocenila za televizijo ZDF, se je začel boj za legitimnost rezultatov."To je zelo eksplozivna situacija," je dodala.