Novo pismo Janeza Janše evropskim voditeljem. O "ukradenih volitvah" v Sloveniji in vladavini prava

O pismu je v evropskih diplomatskih krogih že završalo, za komentarje in odgovore smo že zaprosili tako komisijo kot MZZ. Janez Janša se je v začetku pisma predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu dotaknil trenutnih epidemioloških razmer v Evropi in velikega pritiska, ki sta ga deležna zdravstveni sistem in ekonomija. Ob tem je izpostavil na tisoče ogroženih delovnih mest. Ob tem je julijski dogovor v Evropskem svetu označil za "izjemno predstavo enotnosti držav članic" .

"Nobena evropska institucija se ni odzvala z enim samim opozorilom glede te kraje volitev" "V resnici je bila situacija še veliko slabša, saj so bili glavni krivci povabljeni na visoke položaje v evropskih institucijah." "Parlament ni niti dovolil debate o "ukradenih volitvah" , saj ni bilo potrebne večine, da bi prišla na dnevni red, "a hkrati je bila, in še vedno je, debata o stanju demokracije na Madžarskem in Poljskem." "Se pa je aktiviral 7. člen, kljub temu da nobena od teh držav ni imela enega samega primera zlorabe sodstva za politične cilje, političnega zapornika ali kraje volitev, kot je to bil primer v Sloveniji."

Janša je zapisal, da je Evropska unija danes konvoj ladij, ki plujejo na nemirnem morju. Ob tem je spomnil, da so se ladje v njem združile, da ne bi ponovili brodolomov in tragedij 20. stoletja, ki so povzročile milijone smrti. Padec komunizma je označil za prelomni dogodek, saj da ga ni zaznamoval "niti en izstreljen naboj in vojna".

"Ukradene volitve leta 2014"

Kot zapiše Janša v pismu, je Slovenija previdna pri terminu "vladavina prava", ki ga uporabljajo različne politične skupine v Evropskem parlamentu. Za primer uporabi znano slovensko politično temo "ukradenih volitev leta 2014", kjer so bile "drastične kršitve državnih institucij, tudi dela sodstva, pred začetkom politične kampanje". Trdi, da je to potrdilo Ustavno sodišče, a je to sodbo predstavilo šele po volitvah. "Nobena evropska institucija se ni odzvala z enim samim opozorilom glede te kraje volitev," še zapiše. "V resnici je bila situacija še veliko slabša, saj so bili glavni krivci povabljeni na visoke položaje v evropskih institucijah." Nadalje parlamentu očita, da ni niti dovolil debate o "ukradenih volitvah", saj ni bilo potrebne večine, da bi prišla na dnevni red, "a hkrati je bila, in še vedno je, debata o stanju demokracije na Madžarskem in Poljskem."

Janša nadaljuje,"da se je aktiviral 7. člen, kljub temu da nobena od teh držav ni imela enega samega primera zlorabe sodstva za politične cilje, političnega zapornika ali kraje volitev, kot je to bil primer v Sloveniji."

Janša nato obtoži institucije dvojnih standardov, "ki so bili sprejeti vsem na očeh." Nato še doda, da trenutno velja prepričanje, da se ne upošteva julijskega zgodovinskega dogovora Evropskega sveta, ki naj bi ga "bojda sprejel Evropski parlament", glede vladavine prava.

"Slovenija spoštuje vladavino prava v vseh primerih, brezpogojno in brez dvojnih standardov,"zapiše Janša in doda, da ni stvar članic, da odločijo o vladavini prava, ampak "neodvisnih sodišč in ne večine v parlamentu, saj bi to bila politična in ne pravna odločitev."

Pismo z metaforami o komunizmu, ponovnimi napadi na medije in obramba Madžarske

Janša meni, da je bil padec komunizma oznanilo zlatih časov in povod za velik optimizem. "Vendar nam je v tem obdobju spodletelo razumeti nevarnosti, ki so se nakopičile na Vzhodu," je zapisal premier. Ob tem je omenil okupacijo Krima, turško grožnjo Grčiji in Cipru ter "nevarnost islama na mejah in celo znotraj meja Evropske unije, kjer se namesto modernizacije dogaja radikalizacija." Žrtev tega pa so, tako Janša, nedolžni Evropejci in "naš način življenja".