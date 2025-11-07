Janša o Šutarjevem zakonu: Nekateri ukrepi gredo v pravo smer, nekateri pa so skrajno sporni

Kot je dodal, gredo nekatere stvari v pravo smer in jih bodo podprli, nekateri predlogi ukrepov pa so skrajno sporni in po njegovem mnenju ne bodo preživeli niti mnenja zakonodajno pravne službe in kasnejše ustavne presoje, če bi do sprejetja prišlo. Kot ponazarja, pri tem misli na ukrep, da se bi lahko uporabljaji tudi nezakonito pridobljeni dokazi: "Menim, da v nobeni pravni državi to ne more iti skozi, saj to pomeni, da smo v sistemu, kjer cilj posvečuje sredstva in to seveda ne bo veljalo le v enem delu Slovenije temveč povsod. To, da lahko policist vstopi v stanovanje, če presodi, da so tam nevarni predmeti, tega pomojem mnenju tudi v končni verziji zakona ni možno zapisati. "

Vstop v stanovanje brez sodne odredbe zaradi orožja, racije, uporaba dronov in drugih pripomočkov za snemanje, zaprtje lokala, če bo tam kak nasilnež in tako naprej, bo on podprl te ukrepe? "Tega zakona še ni, kaj bo zares pisalo v končnem besedilu zakona, še ne vedo niti ministri. Kot sem obveščen, še vedno pišejo in dopisujejo nekatere člene," je uvodoma dejal.

Na vprašanje, ali sta pola zamenjala, da bi levica stopnjevala represijo, desnica pa bi varovala človekove pravice, odgovarja: "Gre predvsem za to, da se razlikujemo v pogledu na to, zakaj smo se znašli v tem stanju in ali res potrebujemo Šutarjev zakon zato, da bi začeli ukrepati. Glavni problem ni, da nimamo ustrezne zakonodaje, ampak to, da državni organi zakonov ne uporabljajo za vse enako."

Janša je pozivali k protestu pred izredno sejo na temo varnosti. To še vedno velja? "Tem pozivom sem se pridružil že prejšnji petek, potem pa je vlada začela govoriti o tem, da bodo končno sprejeti ukrepi, ki so že dolgo časa na mizi, zato je treba najprej zgrabiti to priložnost. Mi ne bomo ravnali, kot je zadnja tri leta in pol ravnala vladna koalicija, ki je zavrnila nekaj samo zato, ker smo to predlagali mi. Če bodo predlagali kar koli pametnega, še posebej to, kar so prej zavračali, potem bomo to podprli." Kot je še povedal: "Če pa bodo v zakonu očitne protiustavnosti, težko glasujemo za cel zakon, kar pa ne pomeni, da nasprotujemo tudi pametnim ukrepom. Slišim, da se danes veliko dogaja in da bodo nekatere zelo sporne stvari iz tega zakona umaknjene, kljub temu da so bile na vladi potrjene."

Na vprašanje, kaj bi moral Robert Golob še narediti, izpostavlja, da bi moral odsloviti ministra Mesca. Poleg tega pa izpostavlja: "To, da se zdaj dva tedna celotna vlada ukvarja z enim zakonom in vse ostalo stoji in da se delajo, kot da 95 odstotkov teh rešitev, še ni bilo predlaganih prej in da so jih zavračali, je zelo neodgovorno." A pri tem dodaja, da je dobro, da so končno spregledali: "Da nekatere stvari ni možno rešiti na tak način, da vso krivdo zvračaš na lokalne skupnosti in na to, da je premalo denarja za integracijo, čeprav je problem, da je bilo tega denarja prej preveč."

Na vprašanje, ali čuti vsaj mali delček odgovornosti, odgovarja: "Več bi se dalo narediti tudi v času prejšnje vlade, ampak vprašanje je, če bi to lahko naredili. Zakoni so bili dani v sprejem, ampak so bili blokirani s strani opozicije, ker smo bili manjšinska vlada."

Na vprašanje, zakaj so poslanci SDS obstruirali nagovor predsednice Nataše Pirc Musar, odgovarja: "Ker je predsednica rekla, da je to začetek dialoga, ni pa bilo dovoljeno poslancem poslanskih skupin, da predstavijo svoja stališča."

Božičnica je bila v teh dneh poslana v parlamentarno proceduro, prihaja podaljšanje vinjet, ga skrbi, da bodo ljudje pred volitvami rekli "pa saj ni tako slabo pod to vlado"? "Če bodo ljudje to rekli, bodo zanjo tudi glasovali in bo dobila še en mandat. Ampak zelo dvomim, da bi to rekli zaradi obvezne božičnice in podaljšanja vinjet. Volivci velikokrat na kaj nasedejo, ne pa vsakič na iste trike. Želim si, da bi čim več ljudi v Sloveniji dobilo čim višjo božičnico, a iz denarja, ki obstaja. Če to izplačajo podjetja, ki ga nimajo, bodo morali dolgove poplačevati davkoplačevalci in potem nič ne dobiš. Če bodo to plačevala podjetja, ki dihajo na škgre, naslednje leto ne bo ne božičnic, ne plač, ne delovnih mest," meni.

Dotaknil se je tudi referenduma o prostovoljnem končanju življenja, pri tem je dejal, da za takšen zakon ne more meddrugim glasovati zaradi 17. člena ustave, ki pravi, človekovo življenje je nedotakljivo: "Če spoštujem ustavo, za tak zakon ne morem glasovati, niti tak zakon ne bi smel priti v proceduro. Ta člen jemljem resno."

Referendum bo pokazal, kolikšen del volilnega telesa resno jemlje slovenski ustavni red in kolikšen se poživžga na ustavo, je sklenil.