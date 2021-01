Janez Lavre naj bi se znova prijavil na razpis za mesto direktorja SB Slovenj Gradec

Spomnimo, Janez Lavre je v spornih objavah na družbenem omrežju omenjal morebitno okužbo določenih posameznikov z novim koronavirusom in jo povezal z odločanjem o tem, kdo ne bo dobil zdravljenja z ventilatorjem.

Svoje informacije smo želeli preveriti tudi v slovenjgraški bolnišnici, kjer pa so nam potrdili le, da sta se na razpis prijavila dva kandidata, predstavitev kandidatov pa bo jutri. "Ne moremo potrditi, da je se je Janez Lavre prijavil na razpis, saj zaradi odločitve predsednika sveta zavoda, da se na kandidate ne vrši pritisk, ne objavljamo imen," so nam odgovorili.

Lavre je aprila zdravstvenemu ministru Tomažu Gantarju ponudil svoj odstop, ta pa ga je sprejel. Svet zavoda SB Slovenj Gradec je nato za v. d. direktorja imenoval Alenko Jezernik Skudnik. Odbor za pravno-etična vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije pa je primera zdaj že nekdanjega direktorja Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in internista Riharda Knaflja, ki sta s svojim ravnanjem oz. zapisi na družbenih omrežjih sprožila veliko burnih odzivov v javnosti, zaključil z oceno, da so bili njuni zapisi neprimerni in neprofesionalni.