Janez Lenarčič naj bi v Evropskem parlamentu dobil pozitivno oceno

Janeza Lenarčiča , kandidata za komisarja za krizno upravljanje, so po neuradnih informacijah podprle vse politične skupine, razen skrajno desne Identiteta in demokracija, pravijo viri v Evropskem parlamentu.

Lenarčič je na zaslišanje prišel videti osredotočen, zmerno optimističen in sproščen.V 15-minutnem uvodnem nagovoru je v tekoči angleščini izpostavil, da je bil oddelek, iz katerega je nastal današnji generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in humanitarno pomoč, ustanovljen leta 1992 tudi v odziv na vojne v bivši Jugoslaviji.

Poudaril je še, da je takrat visoki komisar ZN za begunce vzpostavil urad v Sloveniji, ki se mu je pridružil tudi sam, da bi pomagal beguncem, ki so pribežali v Slovenijo. To je bil njegov prvi, skromen humanitarni prispevek, je dejal.

Med izzivi je izpostavil vse daljše in hujše humanitarne krize, vse pogostejše nesreče naravnega in človeškega izvora ter obenem vse več groženj multilateralni ureditvi ob krepitvi protekcionizma in vse hujše učinke podnebnih sprememb. A vsi ti izzivi so po njegovih besedah priložnosti za izboljšanje razmer, pri čemer je izpostavil tri prioritete: izboljšati odzivanje na krize, preventivo in pripravljenost ter okrepiti vidnost kriznega upravljanja EU, pri čemer bo veliko pozornosti namenil komunikaciji.

Humanitarna pomoč in odzivanje na nesreče sicer morata biti instrumenta v skrajni sili, ki se uporabita, ko vse drugo propade. Izogibanje takšnim neuspehom mora biti naš prvi cilj, je poudaril. Ob tem je evropske poslance pozval k podpori predlagani 30-odstotni krepitvi proračuna za humanitarno pomoč v naslednjem večletnem evropskem proračunu, saj je ta po njegovih besedah nujna za uresničevanje ambicioznega načrta.

Na koncu uvodnega nagovora je ponovil, kar je poudaril že v pisnih odgovorih na vprašanja poslancev: ko se bo čez pet let ozrl nazaj, želi videti manj trpljenja, odpornejše družbe, bolj zdravo naravno okolje in Evropejce, ki bolj verjamejo v prihodnost.

Odzivi: Bil je suveren, jasen in vsebinski

Že včeraj so bili odzivi na njegovo zaslišanje zelo pozitivni. PoslancaIrena Joveva in Klemen Grošelj (Renew Europe/LMŠ) sta v skupni izjavi sporočila, da je bilo "že iz samega nastopa in odgovarjanja na vprašanja poslancev jasno razvidno, da bo dodeljeni resor nedvomno dobro izkoristil, saj se zaveda njegove širine in pomembnosti, obenem pa že ima oblikovan načrt delovanja". "Bil je zelo suveren, jasen in vsebinski. Več kot očitno je že zdaj dobro pripravljen na izziv, ki ga zagotovo čaka. Prepričana sva namreč, da pri njegovem imenovanju ne bo prav nobenih težav. Nasprotno: Da so bili z njegovimi odgovori zadovoljni tudi poslanci, ki so ga zasliševali, kaže dejstvo, da marsikdo sploh ni imel dodatnega vprašanja. Se je pa zato dodatno dokazalo, da je bil gospod Lenarčič dobra izbira za komisarja, tako za EU oziroma Evropsko komisijo kot tudi za samo Slovenijo."

Tudi Romana Tomc (EPP/SDS) je njegovo predstavitev označila za zelo dobro. Ocenila je, da je na vprašanja odgovarjal spretno in suvereno ter da mu nikoli zmanjkalo vsebinskih argumentov. Obžalovala je, da ni odgovarjal v slovenščini. Kljub temu je po njenih besedah pustil zelo dober vtis.

Franc Bogovič(SLS/EPP) zaslišanja sicer ni spremljal v celoti, a je kljub temu ujel ključne poudarke in ga ocenil kot uspešnega. Po njegovem mnenju je Lenarčič pokazal zadostno mero strokovnosti, ki si jo je pridobil tekom njegove diplomatske kariere, in znanja o področju za humanitarno pomoč in upravljanje s krizami. Čestital mu je za dobro opravljeno zaslišanje in mu zaželel uspešno delo, izrazil pa je tudi pričakovanje po dobremu sodelovanju z evropskimi poslanci iz Slovenije.

Zadovoljen je bil tudi Milan Brglez(S&D/SD), češ da je Lenarčič pokazal, da je na področju kriznega upravljanja suveren, hkrati pa kriznega upravljanja ne razume le kot odpravljanja posledic naravnih nesreč, ampak mu pridaja tudi komponento človekovih pravic, kar je na ravni EU novost. "Po tem, kar sem do sedaj videl in slišal na zaslišanjih v Evropskem parlamentu, je Janez Lenarčič eden najmočnejših členov prihodnje Evropske komisije," je menil.

Lenarčič zadovoljen, a previden

"Zadeve še niso odločene," pa je bil v prvem komentarju previden Lenarčič, ki je bil sicer zadovoljen z zaslišanjem, ker so bila vprašanja tehtna, nekatera tudi zelo zahtevna. "Upam, da sem prepričal poslance," je dejal. Ob tem je izrazil upanje, da je resor za krizno upravljanje zdaj tudi v domači javnosti nekoliko bolj poznan in da se bo okrepilo soglasje, da je pomemben, s plemenitim poslanstvom.

O možnosti zamenjave resorja, na primer da bi na koncu dobil širitev, o čemer se v Bruslju veliko ugiba, je Lenarčič dejal, da je osredotočen na krizno upravljanje, da ga ta resor zanima in mu je všeč. Dodal je še, da osebno ne čuti nobene potrebe po menjavanju resorjev, in da misli, da je eno zaslišanje kar dovolj.

Končna ocena bo po Lenarčičevih besedah znana šele sredi meseca, do takrat bodo le govorice, za katere upa, da bodo pozitivne in točne.