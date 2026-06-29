Janez Sušnik bo pokopan z vojaškimi častmi

Janez Sušnik je Državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, v obdobju, ko je bila institucija še razmeroma mlada in si je šele utrjevala položaj v slovenskem političnem prostoru. Po oceni Državnega sveta je pomembno prispeval k temu, da je ta dobil večjo težo v zakonodajnem procesu in širši javni razpravi.

"S svojim prirojenim občutkom za delovanje političnega sistema je na nacionalni in mednarodni ravni prispeval ne le k utrditvi vloge Državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, temveč tudi h krepitvi demokracije v državi," so zapisali.