Janez Sušnik bo pokopan z vojaškimi častmi

Janez Sušnik je Državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, v obdobju, ko je bila institucija še razmeroma mlada in si je šele utrjevala položaj v slovenskem političnem prostoru. Po oceni Državnega sveta je pomembno prispeval k temu, da je ta dobil večjo težo v zakonodajnem procesu in širši javni razpravi.
"S svojim prirojenim občutkom za delovanje političnega sistema je na nacionalni in mednarodni ravni prispeval ne le k utrditvi vloge Državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, temveč tudi h krepitvi demokracije v državi," so zapisali.
Med mandatom si je prizadeval predvsem za to, da bi bili v zakonodajnem procesu slišani različni družbeni interesi. To načelo je zagovarjal tudi po koncu politične kariere, ko je ostal dejaven v civilni družbi. Kot dolgoletni predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije je odločno zastopal pravice starejših ter poudarjal pomen dostojnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Posebej je podpiral sodelovanje med mladimi in starejšimi v okviru Medgeneracijske koalicije Slovenije, so dodali v Državnem svetu.