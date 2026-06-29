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Slovenija

Janez Sušnik bo pokopan z vojaškimi častmi

Ljubljana, 29. 06. 2026 17.32 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Janez Sušnik

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji odločila, da bodo nekdanjega predsednika Državnega sveta Janeza Sušnika pokopali z vojaškimi častmi. Pobudo za takšen pogreb je podal Državni svet, kjer so poudarili njegov pomemben prispevek k utrjevanju vloge te ustavne institucije ter k razvoju slovenske demokracije.

Janez Sušnik je Državni svet vodil med letoma 2002 in 2007, v obdobju, ko je bila institucija še razmeroma mlada in si je šele utrjevala položaj v slovenskem političnem prostoru. Po oceni Državnega sveta je pomembno prispeval k temu, da je ta dobil večjo težo v zakonodajnem procesu in širši javni razpravi.

"S svojim prirojenim občutkom za delovanje političnega sistema je na nacionalni in mednarodni ravni prispeval ne le k utrditvi vloge Državnega sveta kot drugega doma slovenskega parlamenta, temveč tudi h krepitvi demokracije v državi," so zapisali.

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Med mandatom si je prizadeval predvsem za to, da bi bili v zakonodajnem procesu slišani različni družbeni interesi. To načelo je zagovarjal tudi po koncu politične kariere, ko je ostal dejaven v civilni družbi. Kot dolgoletni predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije je odločno zastopal pravice starejših ter poudarjal pomen dostojnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Posebej je podpiral sodelovanje med mladimi in starejšimi v okviru Medgeneracijske koalicije Slovenije, so dodali v Državnem svetu.

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