Janez Zemljarič: vpliven vse do smrti

Janez Zemljarič je bil v zadnjih 50 letih eden najvplivnejših ljudi v Sloveniji. Med drugim je bil boter gradnje Cankarjevega doma, Kliničnega centra, ljubljanske obvoznice, Hale Tivoli in avtocestnega križa. Vpliven naj bi bil vse do svoje smrti, lovke je imel razpredene predvsem v zdravstvu, bil je dolgoletni partijski in politični funkcionar ter šef Udbe. Kot šef SDV v Sloveniji naj bi podpisoval likvidacije, kar je sam ostro zanikal in tudi preganjal novinarje, ki so o tem poročali.