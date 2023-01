Janeza Zemljariča bodo pokopali z vojaškimi častmi

Predlog, da se za preminulega Janeza Zemljariča organizira pogreb z vojaškimi častmi, je vložil Marjan Šiftar z drugimi pobudniki, članicami in člani Izvršnega sveta SRS v obdobju med leti 1980 in 1984. Kot so zapisali v obrazložitvi, je bil Janez Zemljarič nekdanji predsednik Izvršnega sveta SRS (1980-1984), ki je ob uspešnem opravljanju številnih odgovornih dolžnosti v političnem in javnem življenju, zavzemanju za gospodarski in vsesplošni razvoj ter dobrobit Slovenije operativno vodil velike projekte trajnega nacionalnega pomena: organizacijo gradnje Cankarjevega doma, gradnjo Kliničnega centra, ljubljanske obvoznice, Hale Tivoli, začetek gradnje avtocestnega križa in spodbujanje izvoznega gospodarstva na svetovne trge.

Janez Zemljarič se je rodil leta 1928 v Bukovcih pri Ptuju. Leta 1961 je diplomiral na pravni fakulteti, kasneje pa je imel številne politične, družbene in gospodarske funkcije. Med letoma 1980 in 1984 je bil predsednik slovenske vlade, nato je bil pet let podpredsednik zvezne vlade, bil je tudi notranji minister in direktor Službe državne varnosti.

V zadnjih 50 letih je bil eden najvplivnejših ljudi v Sloveniji. Med drugim je nadzoroval izgradnji kliničnega centra in Cankarjevega doma, pripomogel je, da so na mednarodni trg prodrla slovenska podjetja (denimo Iskra in Litostroj), prav tako je imel vpliv kot podpredsednik Akademske športne zveze Olimpija. Umrl je 30. decembra lani.