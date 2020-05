Jani Möderndorfer zapušča SMC in prestopa k LMŠ

"S tem, ko je vlada sporočila konec epidemije, je tudi konec mojega sodelovanja v stranki in poslanski skupini SMC," je uvodoma povedal Jani Möderndorfer.

Razlogov za to je po njegovih navedbah več. Spomnil je, da je od samega začetka nasprotoval koaliciji z Janezom Janšo na čelu in opozarjal stranko, da je to pogubno ne le zanjo in za politiko, ki jo zagovarja, ampak za državo.

Dejanja vlade v zadnjem času so bila po poslančevih navedbah le novo sporočilo, kakšen način politike naj se dogaja v Sloveniji. Tega, kot napoveduje, ne bo nikoli zagovarjal. Zagovarja svoboščine, zagotovljene z ustavo, človekove pravice in vladavino prava, je pojasnil in ocenil, da se je SMC od tega zelo močno oddaljila.