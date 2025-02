'Ko sem se prvič zagledal na invalidskem vozičku, sem se zjokal, nato sem se začel boriti'

V življenje energičnega in vedno nasmejanega Janija Pavca je lanskega 11. maja zjutraj nepričakovano zarezala bolezen. Zagrabilo ga je spodaj v hrbtu in zadaj v levi nogi, pripoveduje. "Zelo me je zabolelo, ulegel sem se na tla, bolelo me je 10 do 15 minut. Poklical sem ženo, da me zmasira, mislil sem, da je krč, nič posebnega," se trenutkov bolečine spominja Pavec.

A spodnjega, levega dela telesa kmalu ni več čutil, z rešilcem so ga odpeljali na nevrološko kliniko. Po dveh dneh in številnih preiskavah "pride k meni doktor in mi reče, da so našli vzrok – kap na konici hrbtenjače. Nisem vedel, kaj je to, a mi je odleglo, predvsem zaradi tega, ker sem živel v negotovosti. Karkoli že je, vsaj da vemo, kaj je".

Kap hrbtenjače je ena najredkejših oblik možganske oziroma kapi centralnega živčevja, pojasni nevrolog Matija Zupan. Predstavlja zgolj do enega odstotka vseh kapi. "Kap v konici oziroma konusu hrbtenjače je pa še redkejša in predstavlja med vsemi kapmi hrbtenjače približno dobrih 10 odstotkov."

Hudo je, ko vidiš, da ne moreš ustati, da spodnji del telesa ne dela, priznava Pavec. Iz bolnišnice so ga premestili v zdravilišče, kjer so ga posadili na invalidski voziček. "Ko sem se prvič zagledal na invalidskem vozičku tam v ogledalu ... šok ... za telo. Vsakega prizadene, ko se vidi. Rekel sem si: Aha, zdaj je pa tako življenje. Ja, se bo treba spopasti. Najprej sem se zjokal, potem sem šel pa kar ven, v park in sem si rekel: Ja nič, gremo se borit!"