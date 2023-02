Janja Garnbret bo 7. maja tekla za Nina

Letos bomo po vsem svetu že desetič tekli za tiste, ki tega ne morejo, ponovno tudi na ljubljanskem Wings For Life World Run uradnem teku.

Na dosedanjih devetih tekih je skupaj sodelovalo že preko miljon ljudi, za iskanje zdravila za poškodbe hrbtenjače pa je bilo s štartninami zbranih že preko 38 miljonov evrov.

Na štartni črti se bomo letos zbrali 7. maja, s štartninami in donacijami pa tako že desetič zbirali sredstva za raziskave poškodb hrbtenjače pod okriljem fundacije Wings For Life. Za ta namen gre 100% zbranih sredstev. Do jubilejnega desetega teka je še manj kot 100 dni, prijave pa se že lepo nabirajo. Med tistimi, ki so svojo že oddali, je tudi Janja Garnbret. "Ne tečem ravno veliko, tek ni reden del moje trening rutine, a ko tečem, tečem z razlogom," je povedala najboljša športna plezalka na svetu. Na Wings For Life World Run se ljudje prijavljajo iz različih razlogov, mnogi z željo po čim višji uvrstitvi, nekateri z željo po izboljšanju lastnega rekorda, tretji zato, ker je na tem teku, kjer vsak pride do cilja, oz. cilj vsakega ujame, vedno dobro vzdušje in vsak svoj zmagovalec... Prav vsi pa vedo, da s prijavo naredijo nekaj dobrega tudi za druge - za tiste, ki so prikovani na invalidske vozičke zaradi poškodb hrbtenjače. In če koga, ki ga je takša usoda doletela, tudi poznaš, je motivacija za udeležbo in dobro delo lahko še večja in bolj osebna.

Janja pozna Nina. Letos bo tekla zanj. Nino Batagelj je fant, ki je nekoč naredil usodno napako. Od takrat je njegovo življenje vezano na voziček. A Nino je tudi živi dokaz, da nikoli ne smeš obupati. Janja pravi, da bo letos tekla zanj. V tem videu spoznate njegovo zgobo. Na tem teku ciljna črta lovi tekače Tekači po vsem svetu štartajo istočasno in pol ure po začetku teka jim začnejo do potankosti usklajeno slediti zasledovalna vozila. Ta so opremljena z najsodobnejšo satelitsko tehnologijo in ves čas povezana s kontrolnim centrom v Avstriji. Njihova hitrost se skozi čas teka postopno zvišuje. Začnejo s 14 kilometri na uro, po dveh urah vozijo s hitrostjo 18 kilometrov na uro, nato pa nekoliko pospešijo in po štirih urah že vozijo s hitrostjo 34 kilometrov na uro. Pri tej brzini vztrajajo dokler ni ujet zadnji tekmovalec na njihovi trasi. Ko tekmovalca zasledovalno vozilo ujame, je tek zaključil, njegov rezultat pa predstavlja pretečena razdalja.

Prijave na slovenski tek so odprte TUKAJ!

Fundacija Wings For Life, od leta 2004 Zdravilo za poškodbe hrbtenjače pod okriljem fundacije Wings For Life sistematično iščejo od leta 2004. Takrat sta prijatelja Dietrich Mateschitz in Heinz Kinigadner fundacijo tudi ustanovila. Do takrat je bilo ciljanih raziskav resnično malo, vedno pa je primanjkovalo finančnih sredstev. Leta 2014 je fundacija začela sredstva zbirati tudi z organizacijo svetovnega teka. Anita Gerhardter, izvršna direktorica fundacije, se že veseli jubilejnega dogodka: "Ta tek je vedno nekaj posebnega, vsak lahko sodeluje in vsa sredstva zbrana s štartninami gredo za dober namen. Več denarja zberemo, več študij lahko podpremo in prej bomo na skupnem cilju." Rezultati, ki veliko obetajo Fundacija Wings For Life je do sedaj podprla 276 različnih projektov, ki so se na seznam prebili skozi strogo znanstveno sito. Trenutno jih je aktivnih 74, od leta 2022 kar 16 novih. Na tej povezavi najdete izbor sedmih, ki veliko obetajo. "Napredek je ogromen, tu je že cela zbirka vrhunskih rezultatov, ki potrjujejo, da smo na pravi poti. Že dolgo namreč ni več vprašanje, ali bomo rešitev našli, vprašanje je le kdaj bomo do nje prišli," še pove Anita Gerhardter.

