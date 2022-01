Janko Goršek: Politično se disciplinira zaposlene v Policiji

Nekdanji generalni direktor slovenske Policije Janko Goršek, ki je bil kar 38 let v policijskih vrstah, se je s prvim januarjem upokojil. Čeprav je bil vedno prepričan, da se bo težko poslovil od Policije, ko bo nastopil čas upokojitve, je to hišo zaradi razmer, ki vladajo, zapustil z lažjim srcem. "Tako kot celotna slovenska družba je tudi Policija zaradi političnih razmer povsem razklana. Vladajoča politika je povzročila etiketiranje policijskih kadrov na 'naše in vaše', leve in desne, če želite. Dogaja se politično discipliniranje zaposlenih."

"Izbranci vladajoče politike so zasedli najpomembnejše položaje, moteči kadri pa smo pristali v 'tacenskem odredu' ali 'sektorju odpisanih', kot mu pravimo mi," je v posebnem pogovoru za 24ur.com povedal Janko Goršek. Žalosti ga, ker so nekateri nekdanji sodelavci tako hitro podlegli političnim navodilom, ne da bi se skušali upirati, ob tem pa pozabili na vse prijatelje, ki so padli v nemilost oblasti in vodstva Policije, pravi naš sogovornik.

icon-expand Nekdanji direktor slovenske Policije Janko Goršek. FOTO: Policija

"Gre za brutalno obračunavanje z uslužbenci Policije, nedopustno poseganje politike v njeno delo in sam kaj takšnega v skoraj štirih desetletjih še nisem doživel. Zadeve so prišle celo tako daleč, da se dolgoletni sodelavci, nekoč tesni zavezniki in naši prijatelji, izogibajo vseh, ki so pristali v kazenski skupini odpisanih oziroma se niso upali družiti z njimi, da jih ne bi doletele kakšne kadrovske sankcije. Vendar za takšno njihovo obnašanje ni opravičila." "Čez noč so pozabili na sodelavce, s katerimi so vrsto let delili vse dobro in slabo, delali z ramo ob rami, bili kdaj tudi skupaj v nevarnosti na terenu. V teh pregretih političnih razmerah pa si ne upajo izraziti niti podpore vsem tistim, ki so se znašli v nemilosti vodstva Policije. Nikoli niso izrazili nestrinjanja s takšnim početjem, nihče se ni zoperstavil, čeprav so vso kariero zagovarjali strokovnost, zakonitost in integriteto. Čez noč je vse to izpuhtelo." 'Ko se nekateri nekdanji sodelavci obračajo po vetru in pozabijo na vrednote, ki so jih zagovarjali' Politični pritiski na Policijo so povzročili razdor tudi med sodelavci. Marsikdo, ki je ostal na položaju in ni bil tarča aktualne oblasti, je hitro pozabil na svoje sodelavce in prijatelje, poskrbel samo zase in začel jadrati, kot je narekoval nov veter, pravi Goršek. "Res me zanima, ali ti ljudje danes mirno spijo. Ne bi smeli dopustiti, da si politika podreja policijske kadre. Razočaran in žalosten sem zaradi vseh mojih nekdanjih sodelavcev in sodelavk, ki so bili razrešeni s položajev ali premeščeni, čeprav so vedno veljali za strokovnjake na svojih področjih, bili uspešni in profesionalni." "To so ljudje, ki jih osebno poznam, sem delal z njimi in spremljal njihovo kariero, zato lahko rečem, da so bili steber strokovnega in zakonitega dela. Zdaj pa so jih doletele grde diskreditacije in povsem neresnične obtožbe. Večina je pristala v tacenskih pisarnah, odrinjena od vsega, čeprav so vso svojo kariero posvetili Policiji in bili lojalni izključno in samo tej hiši. Nikoli niso služili interesom politike. Za politiko v Policiji ni bilo prostora. Zato je prav bizarno, se tem ljudem očita politično delovanje," razlaga naš sogovornik.

Tudi sam je kariero končal v tacenskih pisarnah in bil prav tako večkrat tarča napadov sedanje oblasti. "Objavljali so neresnice, da sem bil kazensko ovaden zaradi afere o domnevnem pranju iranskega denarja, visok politični funkcionar aktualne vlade je na Twitterju celo zapisal, da sem omogočil pranje denarja v NLB, čeprav nisem bil nikoli v nobenem postopku zaradi te zadeve. Enako se je dogajalo direktorju Nacionalnega preiskovalnega urada, ki so ga brez argumentov obtoževali, da je prikrival pranje denarja in so ga celo nezakonito razrešili s funkcije. Zame pa pozivali, kdaj bom imel hišno preiskavo. Bral sem lahko tudi komentarje, da me čaka zapor. Njihova domišljija, povezana z mojo vlogo v tej zadevi je bizarna in presega vse meje zdravega razuma, v zgodbi pa predvsem manjkajo argumenti in dejstva. Zato lahko brez slabe vesti komentiram, kaj pomenijo politični pritiski na Policijo in zaposlene." 'Ko sem bil generalni direktor se politika nikoli ni mešala v stroko, kaj šele, da bi kadrovala' Janko Goršek je bil za generalnega direktorja slovenske Policije imenovan leta 2009. Sodeloval je s tremi različnimi ministri za notranje zadeve, pa vendar, strokovno delo policistov in kriminalistov nikoli ni bilo podvrženo politiki, pravi. "Nihče ni od nas zahteval podatkov o kriminalističnih preiskavah, nihče ni želel imen osumljencev, ki smo jih obravnavali, nihče ni izvajal političnih pritiskov na preiskave, kaj šele, da bi politiki zahtevali kadrovske rošade in na direktorska mesta ustoličili svoje izbrance." "Tako brutalnih zgodb doslej v Policiji ni bilo, zato je večina zaposlenih šokirana nad tem, kar se dogaja v zadnjem času. Če so bile vsa ta leta strokovne reference tiste, ki so odločale o izbiri kadra, se je zdaj spremenila tudi ta praksa. Politična oblast gre tokrat še dlje, ne ustavi se pri zamenjavi motečih kadrov, zahteva še ukrepe zoper njih. Vlagajo se kazenske ovadbe, izrekajo se jim opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ustvarja se hud pritisk na njih, deležni so šikaniranja oziroma mobinga."

icon-expand Goršek se je z Generalne policijske uprave v Celje vrnil na mesto vodje Sektorja kriminalistične policije. FOTO: Arhiv 24UR

"Skrbi me in jezen sem, ko vidim, kako določeni uslužbenci Policije zlorabljajo svoje položaje in pooblastila ter kršijo zakonodajo, ko obračunavajo s kadri, ki so moteči za oblast. Po mojem mnenju gre pri tem tudi za sume kaznivih dejanj. Zato bo v prihodnje treba preveriti tudi to početje in ukrepati, če se bo izkazalo, da so prekoračili pooblastila. Imam podatke, da je kar nekaj zaposlenih že sprožilo ustrezne predkazenske postopke, mnogi pa tudi že razmišljajo, da bodo zoper odgovorne osebe v Policiji vložili kazenske ovadbe, pravico pa iskali tudi na sodišču." "Ob tem velja opozoriti še na veliko število nadzorov notranjega ministrstva, saj je precej govora o tem, da se različni nadzori zlorabljajo v politične namene. Zato lahko v naslednjih mesecih pričakujemo postopke tudi glede tega. Ne bom presenečen, če se bo izkazalo, da so posamezniki prekoračili svoja pooblastila in morda celo zlorabili svoj uradni položaj. Namreč, postavlja se vprašanje, ali so nadzorniki resnično preverjali zgolj izvajanje policijskih pooblastil in nalog, ali je šlo kdaj morda celo za namerno iskanje napak z namenom diskreditacije določenih ljudi in njihovega dela." 'Političnih preiskav nikoli ni bilo' Nekdanji generalni direktor Policije pravi, da političnih preiskav nikoli ni bilo, saj da je jasno kaj in kdo usmerja kriminalistične preiskave in delo policistov – tožilstvo. Ne pa politika. "Zato je toliko bolj nenavadno, da aktualni generalni direktor izjavlja, da so bile v preteklosti nekatere preiskave politično motivirane. Ne ponudi pa dokazov za to, niti ne pove, katere preiskave in zakaj. Noben nadzor doslej ni potrdil tega, da bi bila kakšna preiskava politična. Ne govorim samo za obdobje, ko sem vodil slovensko Policijo, ampak tudi za čas, ko sem bil še vodja Sektorja kriminalistične policije v Celju ali kasneje, ko sem bil direktor celjske policijske uprave. Politika nikoli ni posegala v naše preiskave ali nam dajala kakšna navodila. Zato je ironija, da poslušamo od oblasti kritike, da imamo politično policijo, ki jo je treba depolitizirati."

icon-expand Nekdanji prvi mož Policije pravi, da naročenih političnih preiskav nikoli ni bilo. FOTO: Arhiv 24UR

"Dogaja pa se ravno obratno. Prav ta oblast igra nevarno igro z vmešavanjem v delo Policije in političnim kadrovanjem. Ob tem še ena ironija – čeprav me nenehno povezujejo z levimi političnimi strankami, naj povem, da sem bil za vodjo kriminalistične policije v Celju imenovan v času Janševe vlade leta 2005. Prav tako sem kasneje pod desno vlado postal tudi direktor Policijske uprave Celje. Pogrom nad mano se je začel kasneje, ko sem postal generalni direktor Policije v obdobju leve vlade." 'NPU je upravičil pričakovanja' Pravi pogrom se dogaja tudi nad Nacionalnim preiskovalnim uradom, ki je nastal prav v času, ko je bil Janko Goršek generalni direktor Policije. "NPU je bil ustanovljen za preiskovanje najtežjih oblik kriminala, predvsem gospodarskega in korupcije. Ni bil namenjen temu, da štejemo kazniva dejanja, pomembna je bila višina materialne škode in posledično zaseg nezakonite premoženjske koristi. To so bili glavni razlogi za ustanovitev te enote. In podatki, ki so bili objavljeni za obdobje desetih let, ko so na NPU obravnavali okoli 1300 sumov kaznivih dejanj, podali kazenske ovadbe za 860 kaznivih dejanj in ugotovili za 1,4 milijarde škode, ob tem pa podali še za okoli 350 milijonov evrov pobud za odvzem premoženjske koristi, 70 odstotkov preiskav pa začeli na lastno pobudo, to so rezultati, ki so povsem upravičili pričakovanja stroke."

icon-expand Nacionalni preiskovalni urad je 5 let vodil direktor Darko Majhenič. FOTO: Arhiv 24UR

"In nobena politična stranka ni imela imunitete, kriminalisti so preiskovali tako leve kot desne politike in z njimi povezane osebe. Danes pa v parlamentu poslušamo obtožbe, kako so bili preiskovalci specializirani samo za pregon desnih politikov, kako so del globoke države in podobno. Me pa preseneča, da se pod sedanjim vodstvom ta enota ukvarja s protesti." Sanje o globoki državi "Neresne so izjave politikov, ko govorijo, kako je treba depolitizirati NPU, ker da se preveč posveča obravnavi desnih strank, ob tem pa ploskajo, ko kazenske ovadbe doletijo levo politično opcijo. Torej, ko so obravnavani pripadniki levih strank, je s to Policijo in Nacionalnim preiskovalnim uradom vse v redu, preiskave so zakonite in utemeljene. Ko pa so ovadeni ali v preiskavi člani desne politične opcije, takrat je pa potrebna depolitizacija Policije, preiskave so pristranske, nezakonite in politično usmerjene, Policija pa je del globoke države. In je treba zamenjati vse na vodstvenih položajih." "Policija preprosto ne more tako funkcionirati in ne sme biti deležna takšne politične obravnave, niti vseh teh pritiskov. Žal se to dogaja tudi pri obravnavi protestov. V policijskih vrstah je bilo čutiti zmedenost, kako sploh ukrepati, saj je tako pri policistih kot pri njihovih šefih prisoten strah pred delovnopravnimi sankcijami. Kot je znano so vodilne na PU Ljubljana zaradi protestov že doletela opozorila pred odpovedjo, po mojem mnenju povsem neutemeljeno." 'Neverjetno, da se sindikalistom grozi z ovadbami' Goršek pravi, da je neverjetno, da želi vodstvo Policije disciplinirati celo sindikaliste in se jim zato grozi s kazenskimi ovadbami in delovnopravnimi ukrepi. "Nedopustno je, da se posega v sindikalne pravice in se omejuje delovanje obeh policijskih sindikatov. Tega si res ne znam predstavljati, da si nekdo jemlje še te pravice. Sam ocenjujem, da je sodelovanje s sindikati nujno potrebno, tako sem deloval tudi takrat, ko sem bil generalni direktor. V zadnjih letih se je namreč pokazalo, da so ravno sindikati tisti, ki so dosegli izboljšanje položaja in statusa uslužbencev."

"Vodstvo Policije in notranjega ministrstva bi se moralo zavedati pomembnosti socialnega dialoga z obema sindikatoma. Ne pa, da se jih napada. Tovrstni poskusi discipliniranja policijskih sindikatov so nedopustni in neprimerni. Preseneča me, da jih vodstvo Policije ne zaščiti niti takrat, ko jih politiki zmerjajo in žalijo. Naloga generalnega direktorja je, da ščiti ugled in integriteto zaposlenih. Človek pa tudi sicer dobi občutek, da vse spremembe policijske zakonodaje, ki smo jim priča, sploh niso namenjene izboljšanju organizacije dela, ampak predvsem temu, da se vsa moč odločanja usmerja na generalnega direktorja in s tem krepi tudi vpliv politike oziroma notranjega ministra." Od preiskav umorov, ekstremnega nasilja in terorizma do generalnega direktorja Janko Goršek se je po končani Kadetski šoli za miličnike leta 1984 zaposlil kot miličnik na takratni Postaji milice Bežigrad. Po zaključenem študiju na Višji šoli za notranje zadeve pa se je dve leti kasneje zaposlil kot kriminalist na Policijski upravi v Celju. Bil je v skupini za krvne in seksualne delikte, kamor sodijo tudi preiskave umorov. Kasneje je bil vodja skupine za ekstremno nasilje in terorizem, pa tudi vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto na celjski upravi. Leta 2001 je odšel na Generalno policijsko upravo v Ljubljano, kjer je bil vodja Oddelka za premoženjsko kriminaliteto. Po štirih letih pa se je vrnil v Celje kot šef kriminalistične policije, zamenjal je Roberta Mravljaka. Leta 2008 pa je že sedel na direktorski stol te uprave, kjer pa ni ostal dolgo, saj je bil naslednje leto že imenovan za generalnega direktorja slovenske Policije. Oktobra 2012 je zapustil ta položaj in odšel za policijskega atašeja v Bosno in Hercegovino, kjer je ostal pet let. Pred upokojitvijo pa je služboval na Generalni policijski upravi, najprej v Službi generalnega direktorja, nato kot svetovalec direktorja.

"Čeprav sem imel tudi v preteklem letu naziv svetovalec generalnega direktorja Policije pa naj povem, da celo leto nisem imel dostopa do nobenega elektronskega predala v Policiji, kar pomeni, da sem bil odrezan od vseh informacij, ki bi jih na tej funkciji moral imeti." Goršek je tudi veteran vojne za Slovenijo. 'Policija je izgubila ugled, državljani ji ne zaupajo več kot nekoč' Zaključek svoje kariere v Policiji si je 56-letni Janko Goršek povsem drugače razlagal. "V pokoj odhajam z grenkim priokusom, predvsem zaradi razmer, v katerih je se znašla Policija. Posledice političnega vmešavanja se že kažejo tudi pri javnomnenjskih raziskavah, Policija je precej izgubila na ugledu, državljani ji ne zaupajo več kot nekoč in zelo težko bo povrniti ta ugled, za katerega smo si prizadevali trideset let. Odnosi med sodelavci so precej načeti, porušeno je medsebojno zaupanje, delimo se na tiste, ki so lojalni tej hiši in stroki in na tiste, ki so prioritetno lojalni in všečni vladajoči politiki. Ti ljudje potem širijo neresnice in dezinformacije o sodelavcih, s katerimi obračunava oblast in si na ta način nabirajo politične točke za svoje osebne koristi." "Naj poudarim, da gre za moje osebno mnenje in zaključke, ki so nastali na podlagi 38-letnih izkušenj v tej hiši in na podlagi številnih pogovorov s sodelavci, ki so se v zadnjem letu obračali name. Nikakor pa moje izjave niso namenjene temu, da bi kogarkoli žalil, niti kršil ugled Policije. Kot že rečeno, jaz nikoli nisem služil nobeni politični opciji, nisem delal uslug nobeni politični stranki. Tako bo tudi ostalo. Politika me ne zanima in se tudi zdaj ne nameravam vključiti v tovrstne aktivnosti."

icon-expand Janko Goršek na enem od novoletnih koncertov orkestra slovenske Policije s svojo partnerko.. FOTO: Arhiv 24UR