Janković: Do konca mandata se bomo kopali v Ljubljanici

Pojasnil je, da je občina z državno direkcijo za vode in Energetiko Ljubljana podpisala pogodbo, vredno 55 milijonov evrov. Ta predvideva obnovo obstoječih zapornic in energetsko izrabo Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne vplovne poti na reki. "Že letos se bo začelo čistiti Ljubljanico, najpozneje drugo leto, od Špice proti Tromostovju, na drugi strani pa proti Grubarjevemu prekopu," je napovedal župan. Ob tem je dodal, da bi morala biti v skladu z načrti do 30. junija 2025 končana kanalizacija na Rakovi Jelši. "Kot sem že povedal, bova potem šla z direktorjem VO-KA Snage s čolnom in vedrom betona in bomo zabetonirali vse izpuste v Ljubljanico in bo čista."