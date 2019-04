Bo ustavna pritožba s položaja odnesla Zorana Jankovića?

"Njegovi argumenti v tej ustavni pritožbi so približno taki kot so bili lani v zvezi z referendumom o drugem tiru, ko je uspel. In takšna odločitev bi bila tudi v skladu z evropskimi standardi - če je bila kampanja nepoštena, da se glasovanje razveljavi," še dodaja Toplak. In spomni, da je zgolj prejšnji teden švicarsko vrhovno sodišče s podobno obrazložitvijo razveljavilo referendum.

Po mnenju Toplaka se torej lahko zgodi, da pride do razveljavitve in posledično do novih volitev župana v Ljubljani."Zanimivo je tudi to, da v mnogih evropskih državah, če pride do ponovitve, se volitve ponovijo brez goljufivega kandidata, se pravi brez tistega, ki je kršil pravila."

Spomnimo, da je Kovačiču v preteklosti uspelo že z ustavno pritožbo glede referenduma o drugem tiru, saj je sodišče odločilo, da je Cerarjeva vlada kršila pravila o financiranju volilne kampanje iz javnih, proračunskih sredstev.