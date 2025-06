Janković bo lahko svetoval pri srbskem Expu 2027

Kot so sporočili iz KPK, so vlogo za izdajo dovoljenja prejeli aprila letos. Presoditi so morali, ali "bi bilo sodelovanje župana na takšnem dogodku lahko v javnem interesu oziroma bi predstavljalo interese Republike Slovenije." Komisija je za stališče vprašala tudi ministrstvi, pristojni za zunanje in evropske zadeve ter gospodarstvo, ki pa se do vprašanja nista opredelili.

Presojali so, ali je ravnanje v skladu zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije ter ali bi opravljanje vloge svetovalca lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije župana. Tudi na podlagi preteklih podobnih primerov so Jankoviću vlogo odobrili.