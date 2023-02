'Janković diktira delovanje mestnih svetnikov Gibanja Svoboda'

Če je bilo pričakovano, da bo župan Janković pri izplačilu nagrade vztrajal do konca, pa je presenetljivo glasovanje svetnikov Gibanja Svoboda, ki so očitno pozabili na svoje predvolilne obljube, kako bodo drugačni, kako bodo imeli posluh za težave ljudi in so podprli izplačilo nagrade direktorici ZD Ljubljana Antoniji Poplas Susičevi. Svetnika Jasmin Feratović in Tina Bregant poudarjata, da Janković politično diktira delovanje mestnih svetnikov Gibanja Svoboda.

Mestni svetniki Gibanja Svoboda so kot kaže pokazali na čigavi strani so, na strani župana Zorana Jankovića, proti kateremu je danes več kot 300 ljudi protestiralo pred magistratom. Pri tem je zanimivo, da mestni svetniki Gibanja Svoboda očitno zadeve vidijo drugače kot njihov minister Danijel Bešič Loredan, ki je dejal, da so težave, v katerih se je znašel zdravstveni dom, predvsem odgovornost vodstva, se pravi Antonije Poplas Susič. Da gre za "sramoto in pljunek v obraz slehernemu občanu Ljubljane", meni svetnik Jasmin Feratović (Pirati). "Vse, kar smo videli pred zdravstvenimi domovi, ne more biti podlaga za nagrado, ampak za razrešitve." Tina Bregant (SLS) je ob tem poudarila, da smo eden prvih narodov na svetu, ki smo pred skoraj 100 leti dobili prvi zdravstveni dom in osebnega zdravnika. "Po 100 letih v Ljubljani ostajamo brez." Feratović tudi poudarja, da kritike in izgovori, da gre za nagrado v letu 2021, odgovarja, da se težave v ZD Ljubljana niso začele lani, ampak trajajo že vrsto let. "Ta kritika je odvračanje pozornosti. Župan ne želi popustiti. On se je za absolutno oblast pripravljen igrati z življenji."

icon-expand Jasmin Feratović FOTO: 24UR ZVEČER

Sužnost Gibanja Svoboda Listi Zorana Jankovića Bregantova je prepričana, da so med mestnimi svetniki, ki so podprli Jankovića, prav tako takšni, ki so ostali brez osebnega zdravnika. "Mislim, da smo vsaj tukaj ljudje dolžni misliti s svojo glavo. Ljudje pred magistratom danes pokazali, da je dovolj," je komentirala protest občanov.

V goste smo povabili tudi vodjo svetniške skupine Gibanja Svoboda Sama Logarja oziroma kogarkoli od svetnikov, vendar se na naše vabilo niso odzvali. Tako kot ne župan Zoran Jankovič ali katerikoli od njegovih mestnih svetnikov.

Feratović je razočaran zaradi sprememb stališča mestnih svetnikov GS. "Sprva so mestni svetniki GS komentirali za medije, da nagrade ne bodo podprli, da se bodo vzdržali. Ampak potem, kot pred vsako sejo, se skupaj z županovimi mestnimi svetniki, dobijo v eni sobi. In tam se dogaja, karkoli se pač dogaja. Nato vkorakajo kot enotna vojska v mestni svet. Brez razhajanj med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda. In potem pride neka gospa z lepo zvenečim pamfletom in pove drugačno izjavo, kot so jo ti isti mestni svetniki podali nekaj ur prej za nek drug medij."