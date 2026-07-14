Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janković: Do konca mandata brez sprememb parkirnega režima

Ljubljana, 14. 07. 2026 13.07 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
STA M.S.
Parkiranje v Štepanjskem naselju

Za ljubljanskega župana Zorana Jankovića je zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimerkoli nezadovoljni. Ponovil je, da je odlok umaknjen, v parkirni režim v soseskah pa do konca mandata ne bodo posegali.

Zoran Janković, ki sicer v referendumski kampanji ni sodeloval, se je na novinarski konferenci zahvalil občanom – tako 19 odstotkom, ki so prišli na volišče, kot tistim 81 odstotkom, ki se referenduma niso udeležili. "Vsak od njih, ali je prišel in glasoval za ali proti, ali pa ni prišel, je izkazal svojo voljo," je dejal.

Še vedno je prepričan, da 99 odstotkov tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je referendum bil, "ali pa se gredo politikantstvo".

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs je po Jankovićevi oceni dobil podporo 40.000 prebivalcev mesta, ki so z nečim nezadovoljni, "karkoli to je". Ocenjuje, da je šlo za priprave na lokalne volitve, za referendum proti županu, čeprav so organizatorji trdili, da to ne drži.

Janković je poudaril, da v mestni občini ne želijo delovati "mimo" četrtnih skupnosti. Predlog odloka, ki ga je občina sicer še pred izvedbo referenduma umaknila, je njegovih besedah bolj pravičen od obstoječega. Ponovil je, da je občina odlok umaknila. "Odloka ni in ga ne bo v tem mandatu," je dejal.

"Štepanjsko naselje se deli na severni in južni del in zanimivo je, da na južnem delu so pa stanovalci prezadovoljni. Nimamo praktično nobene pritožbe, dvignili so čez 200 dovolilnic na teh parkiriščih, ki so zdaj označena in urejena," je izpostavil.

Zoran Janković
Zoran Janković
FOTO: Bobo

'Ni šlo za ad hoc odločitev'

Ljubljanski podžupan Dejan Crnek je spomnil, da je Mestna občina Ljubljana k urejanju problematike v Štepanjskem naselju pristopila na željo občanov, rešitve pa da so iskali tako s strokovnjaki kot nevladnimi organizacijami.

Stanovalce so tudi obveščali o načrtovanih spremembah po vseh utečenih kanalih, "tako da ni šlo za ad hoc odločitev in pa nastrojeno proti stanovalcem, ampak ravno obratno - za stanovalce, kjer je bilo vpletenih, angažiranih veliko število ljudi in organizacij, ki se s tem ukvarjajo".

Dotaknil se je tudi očitkov pobudnikov referenduma, da je umik odloka pravno sporen. Po Crnekovih pojasnilih, odlok še ni bil v veljavi, saj ni bil objavljen v uradnem listu, saj je okrajno sodišče v Ljubljani z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja.

V odločbi je okrajno sodišče občini naložilo, da do končne odločitve sodišča preneha izvajati uvedeni parkirni režim. Po besedah podžupana tako občina odloka niti ne bi mogla uveljavljati in se jim je zdelo nesmiselno. "In ker še ni bil objavljen, smo ga zato lahko verjetno tudi umaknili," je dejal.

Po njegovih besedah bo občina še naprej skrbela za urejanje prometa skladno z vsemi ukrepi, ki so jih napovedal. Med drugim je omenil prenovo avtobusnih linij in uvedbo rumenih pasov.

Preberi še 40.000 glasov proti Jankoviću? Ali župan rezultat smatra kot nezaupnico?
zoran janković ljubljana parkiranje

Nevihtni sistem že nad Avstrijo, pomika se proti Sloveniji

24ur.com Oddanih več kot 40.000 glasov 'proti', a potrebnih bi bilo 45.500
24ur.com Več kot dovolj podpisov za parkiriščni referendum, Janković umika odlok
24ur.com Janković: Mirno čakam na referendum. Ta ne odloča o ničemer
24ur.com Referendum v Ljubljani kljub umiku spornega parkirnega odloka
24ur.com Janković: Če zberejo podpise, absolutno gremo v referendum
24ur.com Referenduma o podražitvi vozovnic LPP ne bo, Janković: Bil bi nedopusten
24ur.com Janković: Referendum ne spremeni ničesar, bolje dati milijon za igrišča
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
14. 07. 2026 14.04
Smo nezadovoljni ja z njegovo mentaliteto. Človelk se ne zaveda da smo Ljubljančani Ljubljana. V našem imenu pošilja pisma popore Vučiču in podobno kot da misli da je Ljubljana njegovo turistično podjetje. Ljubljana je naše mesto
Odgovori
0 0
Smuuki
14. 07. 2026 13.58
Kar lepa klofutka za nadutost. Prihodnost njegove ere je vprašljiva
Odgovori
0 0
vlahov
14. 07. 2026 13.58
Ljubljano je zadolžil za 350.000.000 eur , in se ima za uspešnega.
Odgovori
0 0
mali.mato
14. 07. 2026 13.42
Je bila klofuta volivcev očitno resno opozorilo, da ne bo novega mandata?
Odgovori
+1
1 0
galeon
14. 07. 2026 13.34
Sajs izgubil, zdaj pa se izgovarja na številke, ki nič ne pomenijo.
Odgovori
0 0
galeon
14. 07. 2026 13.32
Fajs si ne upa priznat poraza, Zdaj pa pametuje na številkah ki nič ne pomenijo.
Odgovori
0 0
galeon
14. 07. 2026 13.25
Zdaj, ko ste izgubil, boste iskali pa druge izgovore. Ane FAJS in tebi podobni.
Odgovori
+1
1 0
Verus
14. 07. 2026 13.09
Vse za izvolitev, po izvolitvi bo dvih 2x višji! Klasičen pristop ljudi v politiki. Ta folk ne dela za vas, ampak zase! Ko boste to razumeli, ne boste favorizirali nikogar in ne boste nasedali obljubam nikogar.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Prvi trener Erlinga Haalanda razkril skrivnost njegovega uspeha
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Mehko starševstvo: ko starše postane strah postavljanja meja
Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite
Če otrok poleti reče "boli me glava", tega ne prezrite
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
Borut Pahor prvič dobil nov naziv dedka
zadovoljna
Portal
Kdo bo odšel na kmetijo vročega kmeta?
Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat
Intimno priznanje na večerji poskrbi za popoln preobrat
Na počitnicah z 12 let mlajšim
Na počitnicah z 12 let mlajšim
Nekatere skrivnosti ne ostanejo skrite
Nekatere skrivnosti ne ostanejo skrite
vizita
Portal
Najboljša živila za ženske, starejše od 60 let: so odlična izbira za večerjo in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje
Ženska, ki ne čuti bolečine: zdravniki ugotovili, da ima izjemno redko bolezen
Ženska, ki ne čuti bolečine: zdravniki ugotovili, da ima izjemno redko bolezen
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
Zakaj je sonce nevarno tudi v oblačnem vremenu
cekin
Portal
Delovna uspešnost v javnem sektorju: pol leta po reformi vprašanja ostajajo
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Koliko denarja bi morali vedno imeti na računu? Finančni strokovnjaki opozarjajo na pogosto napako
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Kako je družina Soros prevzela del prestižnega Hamptonsa
Delate eno službo? Generacija Z jih ima po tri – in to je razlog
Delate eno službo? Generacija Z jih ima po tri – in to je razlog
moskisvet
Portal
Zvezdnik trdi, da so ga obiskali nezemljani: pokazal tudi videoposnetek
V kratkem bo treba odpreti denarnico
V kratkem bo treba odpreti denarnico
"Pomagajte mi do novih prsi, saj nisem navajena delati": hrvaška starleta prosi za nove silikone
"Pomagajte mi do novih prsi, saj nisem navajena delati": hrvaška starleta prosi za nove silikone
Bila je strah in trepet podzemlja: danes pomaga ljudem, ki so izgubili vse
Bila je strah in trepet podzemlja: danes pomaga ljudem, ki so izgubili vse
dominvrt
Portal
Črvi v smeteh: tako se jih znebite za vedno
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Cvetlica, ki obožuje sonce in bo balkon krasila vse poletje
Po neurju: Kako pravilno oceniti škodo na vrtu in rešiti rastline
Po neurju: Kako pravilno oceniti škodo na vrtu in rešiti rastline
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
To živilo je lahko smrtno nevarno za pse
okusno
Portal
Najboljši recepti naših bralcev za porabo poletnih bučk
Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice
Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Živilska folija ni vedno najboljša izbira: v teh primerih je raje ne uporabljajte
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
Ko je prevroče za kuhanje: 7 poletnih solat, po katerih ne boste lačni
voyo
Portal
Hitri in drzni: Tokyo drift
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Otok ljubezni
Otok ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804