Janković: Do konca mandata brez sprememb parkirnega režima

Zoran Janković, ki sicer v referendumski kampanji ni sodeloval, se je na novinarski konferenci zahvalil občanom – tako 19 odstotkom, ki so prišli na volišče, kot tistim 81 odstotkom, ki se referenduma niso udeležili. "Vsak od njih, ali je prišel in glasoval za ali proti, ali pa ni prišel, je izkazal svojo voljo," je dejal.

Še vedno je prepričan, da 99 odstotkov tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je referendum bil, "ali pa se gredo politikantstvo".

Predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Klemen Fajs je po Jankovićevi oceni dobil podporo 40.000 prebivalcev mesta, ki so z nečim nezadovoljni, "karkoli to je". Ocenjuje, da je šlo za priprave na lokalne volitve, za referendum proti županu, čeprav so organizatorji trdili, da to ne drži.

Janković je poudaril, da v mestni občini ne želijo delovati "mimo" četrtnih skupnosti. Predlog odloka, ki ga je občina sicer še pred izvedbo referenduma umaknila, je njegovih besedah bolj pravičen od obstoječega. Ponovil je, da je občina odlok umaknila. "Odloka ni in ga ne bo v tem mandatu," je dejal.

"Štepanjsko naselje se deli na severni in južni del in zanimivo je, da na južnem delu so pa stanovalci prezadovoljni. Nimamo praktično nobene pritožbe, dvignili so čez 200 dovolilnic na teh parkiriščih, ki so zdaj označena in urejena," je izpostavil.