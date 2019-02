V Gradcu letna vozovnica 100 evrov cenejša

Osnovni cilj LPP je še povečevati število uporabnikov terminskih vozovnic. Pa jim bo s takšno ceno to res uspelo?

"Cilj mestne občine gotovo ni, da se te cene dvigujejo, cilj je, da se število uporabnikov povečuje in da je čim več Ljubljančanov in obiskovalcev lastnikov terminskih vozovnic," je konec januarja ob napovedi podražitve dejal direktor LPP Peter Horvat, ki poudarja, da so število uporabnikov povečali s 400.000 na 550.000.

V neprofitni skupini Za mesto po dveh, kjer spodbujajo hojo, kolesarjenje in uporabo javnega prometa, opozarjajo MOL, naj znova razmisli o ceni letne karte. "Gradec, ki je Ljubljani primerljivo mesto po velikosti, ima letno karto za javni prevoz za 265 evrov, kar je 100 evrov ceneje kot predlog v Ljubljani. S pocenitvijo letne karte leta 2015 se je število letnih kart v Gradcu potrojilo in jih je več kot 40.000. Dokaz, da je stimulativna cena odločilna za uspeh."

Ljubljanska občina bi ob podražitvi enkratne vozovnice LPP uvedla letne imenske splošne vozovnice in letne upokojenske vozovnice, s katerimi želijo povečati število imetnikov terminskih vozovnic. Letna imenska splošna vozovnica bi stala 365 evrov in bi omogočala neomejeno število voženj za en evro na dan, letna upokojenska vozovnica pa bi stala 220 evrov, kar pomeni neomejeno število voženj za 0,60 evra na dan.

Svetniki SDS vložili amandma

Svetniška skupina SDS, ki se zavzema, da bi javni potniški promet v Ljubljani uporabljalo čim večje število prebivalcev in čim večje število dnevnih migrantov, je na februarsko sejo mestnega sveta vložila amandma, s katerim predlagajo drastično znižanje cen letnih vozovnic LPP. Kot predlagajo, naj letna splošna neprenosljiva vozovnica stane 250 in ne 365 evrov, letna neprenosljiva vozovnica za upokojence pa 150 in ne 220 evrov. Letna splošna vozovnica za 250 evrov pomeni spodbudo tudi dnevnim migrantom, da se odločijo za nakup letne vozovnice. V predlagani ceni letne je vključena tudi storitev Bicikelj.



"Opozarjamo, da zvišanje cen vozovnic skupaj s predlogom cen letnih vozovnic ne bo dvignil priljubljenosti javnega prevoza, niti ne bo ustavil dolgoletnega trenda padanja števila potovanj v mestnem prometu. Kvečjemu obratno. Napačna je teza predlagatelja, da bodo zaradi povišanja cene enkratne vozovnice uporabniki množično posegli po letnih vozovnicah." Prav tako opozarjajo, da je nujen čas za prenovo tras posameznih avtobusnih linij, če želimo popularizirati javni prevoz v Ljubljani.

Dražje tudi parkirnine

Ob zeleni luči mestnih svetnikov se bodo dvignile tudi cene parkirnin v ožjem središču mesta in parkirnih hišah, ki jih upravlja občina. Parkirnina za garažne hiše za stanovalce ostaja enaka, prav tako ne bodo spreminjali višine parkirnine na P&R parkiriščih in v tretji coni parkiranja, se bo pa ta za 10 centov na uro podražila v prvi in drugi coni.

Za lažji prihod Ikee

Na dnevnem redu bo danes med drugim predlog Ikee za spremembo prostorskega načrta na območju načrtovanega trgovskega središča. S sklepom bi svetniki Ikei omogočili začetek gradnje, tudi če še ne bo v celoti zgrajena južna dostopna cesta do nakupovalnega središča. Švedski velikan bi lahko nato zaprosil za potrebna dovoljenja za začetek gradnje.