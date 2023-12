Janković glede Plečnikovega stadiona: 'Poln kufer' imam teh skrbnikov

Pojasnil je, da so oktobra lani že imeli sestanek na ministrstvu za kulturo, ena od točk pa je predstavljala tudi Plečnikov stadion. Tudi nedavni sestanek pri predsedniku vlade je bil pozitiven, premier je izrazil strinjanje, da se ta "sramota v Ljubljani" reši, da se ohrani Plečnikov stadion, je pojasnil Janković. "Bila sta prisotna tudi ministrica in Pečečnik, ta je prinesel svojo cenitev, ministrica pa jo je kasneje dostavila."

Ljubljanski župan Zoran Janković , ki je bil gost v oddaji 24UR Zvečer je najprej izrazil obžalovanje, da v oddaji nista gostovala tudi ministrica Vrečko in Joc Pečečnik . "Vrečkova je bila že tri leta nazaj mestna svetnica Levice in takrat je praktično vsa Levica bila proti vsem predlogom, očitno je ministrica to obdržala."

Kot je poudaril, se je sam odločil, da poišče novega cenilca, takšnega, ki ni nikoli delal za MOL, da ne bi kdo rekel, da je odvisen od MOL. "Cenitev smo dobili, 18.100 milijonov evrov. To sem naredil z upanjem, da se bodo ta razhajanja med 11.700 in 18.600 milijonov evrov rešila, kajti eden od možnih dogovorov, če se to reši tako, da država kupi stadion, je, da ga da v upravo MOL-a, ki bi skupaj z državo financirala njegovo prenovo, pod pogojem, da je to športni objekt, ki bi imel tudi kulturne vsebine."