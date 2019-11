Janković: Gradnjo kanala C0 bomo nadaljevali

Janković je povedal, da so na občini nameravali sami predlagati izvedbo predhodnega postopka v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj za del kanala, za katerega teh še nimajo - gre za okoli 150 metrov kanala. A jih je Agencija RS za okolje (Arso) prehitela in v četrtek sama napovedala izvedbo takega postopka.

Janković je sicer prepričan, da so sklepi izredne seje DZ s prejšnjega petka posledica politiziranja projekta, ki je pripravljen strokovno in je dober za okolje ter pomemben za tri občine - Ljubljana, Vodice in Medvode. "Očitno sem kot tarča priročen za leve in desne," je komentiral dejstvo, da je DZ poziv k zaustavitvi projekta sprejel brez glasu proti.