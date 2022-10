Janković in Golob dogovorjena za sodelovanje v ljubljanskem mestnem svetu

"Drži, da sva se s premierjem dogovorila o sodelovanju," je na redni tedenski novinarski konferenci potrdil Janković in dodal, da bo dogovor spoštoval.

V prestolnici se bodo poleg Jankovića, ki je na čelu Ljubljane od leta 2006, za župansko mesto potegovali še poslanka Levice Nataša Sukič, vodji svetniških klubov SDS in NSi, Igor Horvat in Mojca Sojar, skupna kandidatka strank SLS in Naša dežela Tina Bregant, sekretar Piratske stranke Jasmin Feratović, kandidatka zelene stranke Vesna Jasminka Dedić, predsednik zunajparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc, kandidat Zelenih Slovenije in Konkretno pa bo Tomaž Ogrin.