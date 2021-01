Janković in Tonin podpisala sporazum o sodelovanju in podpori

Ta naj bi bil zgrajen do leta 2026, vreden pa naj bi bil 120 milijonov evrov. V centru za koordinacijo bi tako bile združene vse službe, ki so povezane v državni sistem zaščite in reševanja - od prostovoljnih gasilcev, Rdečega križa, reševalcev in ostalih, ki sodelujejo pri iskanju, reševanju ali odpravljanju posledic nesreč. Slovenija bi za dopolnitev sredstev sama dodala še približno 30 milijonov evrov.

Sporazum tako MOL kot Mors zavezuje k podpori pri pripravi projekta in pridobivanju sredstev, ki so potrebna za izgradnjo. Center bo skoraj v celoti financiran iz evropskih sredstev , "pod eno streho pa bo združil vse reševalne službe, povezane s sistemom civilne zaščite oziroma zaščite in reševanja", pravijo na Mors.

Slovenija bi dogradila oziroma zgradila dva nova centra za izobraževanje. Sežanskega, ki se ukvarja s požarno varnostjo, bi dogradili, v Kočevju ustanovili podcenter za žled in ujme, v Murski Soboti pa poplavni podcenter. Prav tako v okviru tega projekta predvidevajo nabavo 80 sodobno opremljenih vozil za potrebe zaščite in reševanja, vključno z opremo za reševanje v primeru naravnih nesreč, kot so avtolestve, posebna dvigala in tipske nadgradnje.

Kot je ob podpisu povedal minister Tonin, je sistem zaščite in reševanja v Sloveniji urejen zelo dobro, s tem centrom pa ga še nadgrajujemo. Prav zato je nujno tesno sodelovanje z Mestno občino Ljubljana, je še poudaril Tonin. Župan MOL Zoran Jankovićse je ministru zahvalil za današnji podpis in dodal, da je treba v naslednjem koraku urediti občinski prostorski načrt in "čim prej pristopi h gradnji in zgraditi objekt, ki bo res koristen, tako državi kot mestu." Z novim nacionalnim centrom bo lokacija v Šentvidu po Jankovićevih besedah dobila novo dodano vrednost.

"Med prioritete smo vključili tudi pripravo in nadgradnjo usposabljanj ter učnih pripomočkov za izobraževanje in usposabljanje sil ZRP, "so še dodali na Mors.