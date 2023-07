Janković: Investitor lahko ob visokih temperaturah prekine delo na gradbišču

Na številnih gradbiščih v Ljubljani in po državi delavci delajo kljub ekstremni vročini. Ljubljanski župan Zoran Janković je opozoril, da lahko investitorji zaradi visokih temperatur občino zaprosijo za prekinitev dela. Če pa zanjo ne zaprosijo in v največji vročini, torej med 13. in 16. uro, vseeno prekinejo, občina s tem nima težav.

icon-expand Zoran Janković FOTO: Bobo Ljubljanski župan Zoran Janković je na redni tedenski novinarski konferenci pojasnil, da v zadnjem času niso dobili nobene prošnje za prekinitev dela, če pa bi ta prišla, bi jo odobrili. Dodal je, da na gradbiščih ne preverjajo, ali je investitor v najbolj vročem delu dneva prekinil delo. "Sami se odločijo in sami prekinejo delo," je dejal. Župan je v mestu opazil, da na gradbiščih dela prekinjajo ob vročini. Za delavce na cestah, kjer se polagajo kocke, pa poskrbijo za senco. "To je naša želja, da postavijo tendo nad delom, kjer polagajo kocke," je povedal Jankovič. Ob asfaltiranju ali betoniranju pa žal tega ne morejo narediti, je dodal. Običajno na gradbiščih ob visokih temperaturah tudi ne asfaltirajo, saj "za asfalt visoka vročina ni dobra". V Mol so določili tudi pogoje dela za zaposlene v mestni občini, ki delajo v stavbah brez klime. "Lahko začnejo delati že ob 6. uri zjutraj in prej končajo, ob najvišjih temperaturah pa lahko delo opravijo tudi od doma," je še pojasnil.