Janković: Jelko Kacin se igra z zdravjem ljudi v Ljubljani

"Gospod Jelko Kacin se v svojem slogu 'pejmo se mal' hecat' očitno igra z zdravjem ljudi v Ljubljani, " je v sporočilu za javnost MOL zapisal župan Ljubljane Zoran Janković. "Poskuša se ukvarjati z organizacijo dela Zdravstvenega doma Ljubljana in z logistiko, tako da nam organizira prostore za cepljenje, ki jih ne potrebujemo, saj imamo v Mestni občini Ljubljana na voljo zadosti svojih primernih objektov. Naj gospod Kacin preneha s tem in se raje posveti tistemu, za kar je zadolžen – naj zagotovi zadostno število odmerkov cepiva v Ljubljani. S pravočasno informiranostjo in dobavo cepiva je Zdravstveni dom Ljubljana, ki ima 1.600 izvrstnih sodelavk in sodelavcev, zmožen cepiti 40.000 ljudi na teden," je dodal.

V ZD Ljubljana pa ostro zavračajo očitke o zaostankih s cepljenjem v Ljubljani. Kot so poudarili v sporočilu za javnost, je po njihovem mnenju nesporno dejstvo, da izvajajo cepljenje v obsegu, ki ga omogoča cepivo, prejeto v ta namen, ter da se ne glede na velik organizacijski in logistični zalogaj lahko kadrovsko in prostorsko prilagodijo tudi ob bistvenem povečanju dobave cepiva in interesa prebivalcev Ljubljane: "V tem trenutku v Ljubljani ne potrebujemo dodatnih prostorskih kapacitet, saj nam te zagotavlja Mestna občina Ljubljana, potrebujemo pa zadostne količine cepiva, na kar ves čas opozarjamo tudi nacionalnega koordinatorja za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper covid-19, Jelka Kacina."

Kot so spomnili, so cepljenje v ZD Ljubljana pričeli 27. 12. 2020, in sicer so v prvi fazi cepili oskrbovance in zaposlene v DSO in socialnovarstvenih zavodih ter najbolj izpostavljene zdravstvene delavce. V nadaljevanju so cepili zainteresirane po prednostnih skupinah, ki so se prijavili pri svojem osebnem zdravniku.

ZD Ljubljana: Očitek o zaostajanju pri cepljenju v Ljubljani je neutemeljen

Največji razkorak med naročeno in dobavljeno količino cepiva so zabeležili v februarju in marcu: "4. 2. smo na primer naročili 10 371 odmerkov, prejeli pa smo jih 3126. Na dan 11. 2. smo naročili 6.200 odmerkov, prejeli pa 4878. Nerealizirana naročila je bilo treba ob naslednjem naročilu nato znova navesti. Kumulativna razlika med naročenimi in prejetimi odmerki cepiva od 4. 2. do 23. 3. 2021 je bila 14225 odmerkov. V marcu (od 1. do 19. 3.) NIJZ ni omogočal naročanja cepiva za cepljenje s prvim odmerkom, pač pa le cepivo za cepljenje z drugim odmerkom za populacijo, starejšo od 80 let, kar je morda ustvarilo vtis, da cepljenje ne napreduje in je počasno primerjavi z drugimi cepilnimi centri, ki pa so neprimerno manjši od našega. Cepljenje se je torej ves čas izvajalo skladno z dinamiko prejetega cepiva, zato je vsakršno drugačno navajanje zgolj natolcevanje in izkrivljanje realnih dejstev. S prvim odmerkom smo do sedaj precepili 32.811 oseb, z dvema odmerkoma pa 14.859 oseb, skupno 47.670."

Kot zatrjujejo, je očitek o zaostajanju pri cepljenju v Ljubljani tako neutemeljen, saj podatki na dan 29. 3. 2021 kažejo, da je v Sloveniji 11 odstotkov cepljenih s prvim odmerkom in 5,3 odstotka cepljenih z obema odmerkoma, na nivoju Ljubljane (podatki so vezani na stalno prebivališče) pa 11 odstotkov cepljenih s prvim odmerkom in 6 odstotkov cepljenih z obema odmerkoma, pri čemer pa v Ljubljani cepijo tudi zaposlene, ki nimajo stalnega bivališča v mestu.