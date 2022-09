Janković: Ljubljana bo ogrevana po najnižji možni ceni

Približno polovica stanovanjskih objektov v Ljubljani je na vročevodu, zato v teh primerih težav po Jankovićevih besedah ne bo, uporabniki pa bodo imeli, tako pravi župan, najnižjo možno ceno glede na trenutne razmere. Tretjina stanovanjskih objektov pa se ogreva s plinom. Tega bo sicer po županovih besedah dovolj, a še vedno ni jasno, po kakšni ceni. Zato so imeli na občini sestanek s predstavniki vlade na to temo.

Vlado so prosili, da prouči dva predloga. Prvi je, da bi bila cena elektrike in plina zamejena tudi za ljubljanska javna podjetja in zavode, pri čemer je pričakovanje občine le to, da so pokriti stroški Energetike Ljubljana. Drugi predlog pa je, da država namesto 10 odstotkov v tej sezoni razdeli 90 odstotkov brezplačnih emisijskih kuponov. Janković ocenjuje, da so predlogi za vlado sprejemljivi.

Janković se namreč sprašuje, kaj se bo zgodilo jeseni in pozimi z vsemi javnimi objekti in javno infrastrukturo, ko gre za cene energije. Ocenjuje, da bodo v Ljubljani do konca leta, če ne bo ukrepov, zaradi visokih cen elektrike in plina ustvarili 20 milijonov evrov negativnega rezultata, možnih je dodatnih 10 milijonov evrov negativnega učinka. V tej luči je izpostavil tudi zahtevo občin za višjo povprečnino.