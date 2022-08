Janković miri: Ljubljana bo na toplem

Zoran Janković je na redni tedenski tiskovni konferenci dejal, da se 48 odstotkov stanovanj v Ljubljani ogreva prek vročevoda in zanje glede ogrevanja ne bo problema. "Za celotno ogrevalno sezono, pa je lahko mrzlo od oktobra do maja, imamo zadosti virov za vročevod," je dejal. To pomeni ogrevanje okoli 61.000 stanovanj.

Napovedal je tudi, da bodo uporabo biomase za ogrevanje povečali na 20 odstotkov. Za nekaj več kot mesec dni je tudi obstoječih zalog premoga, na poti je še ladja s 145.000 tonami premoga iz Indonezije, januarja pa prihaja nova ladja z enako količino, je dejal.

Za pomoč pri manjšanju finančnega bremena kuponov za emisije toplogrednih plinov pri uporabi premoga in pri določitvi energentov za ogrevanje z vročevodom se bo konec meseca sestal z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom, pravi. Sicer pa Janković zelo pozdravlja vladno omejitev cen energentov, poleg elektrike in plina je napovedana tudi regulacija cen daljinskega ogrevanja.