Janković vztraja: Moja želja sta mir in stabilnost v Srbiji

Zoran Janković je danes zatrdil, da ne nasprotuje protestom, ki da so nekaj povsem normalnega po vsej Evropi. Tako je izpostavil, da ni v pismu niti z besedo napadel protestnikov po Srbiji, nima pa tudi ničesar proti sobotnemu protestu v Ljubljani, protestniki so pred Mestno hišo dobrodošli. Znova je medtem obsodil vsakršno nasilje na protestih, na kateri koli strani. Ne nasprotuje niti vsebini omenjene peticije javnih oseb z naslovom Ne v našem imenu, saj da ima vsak pravico do svojega mnenja. A če imajo to pravico oni, jo imam tudi jaz, je ponazoril.

Na vprašanje, kaj ga je motiviralo, da je poslal pismo Vučiću, je kot svojo primarno željo in vodilo izpostavil mir in stabilnost v Srbiji ter širši regiji. Ponovil je, da ima s Srbijo že 25 let izkušenj, tako iz časov vodenja trgovca Mercator kot v času županovanja Ljubljani. Srbija je v času, ko je predsednik tam Vučić, po Jankovićevih besedah dosegla izjemen razvoj, to pa po njegovem prepričanju dokazujejo številni parametri. Gospodarski razvoj pa je potreben tudi za razvoj demokracije, je dodal.