Janković na pomoč prijatelju s spremembo odloka: gre za izigravanje zakona?

Žogica je sicer bila v rokah ministrstva za naravne vire in prostor, ki bi do konca julija odločilo, ali bi spet odprli postopek ali pa bi ga zavrnili in zaključili na točki, ko bi Magnifico moral poiskati alternativno lokacijo, kar bi bil najverjetneje Plečnikov stadion.

Enkraten, neponovljiv koncert s pihalnimi godbami, simfoničnim orkestrom in eminentnimi gosti. Tako se glasi napoved Magnificovega koncerta, za katerega je do danes prodanih 14 tisoč kart, kljub temu, da še vedno ni jasno, kje bo potekal. V tivolskem parku si ga želi videti tudi ljubljanski župan.

Ker je ljubljanska občina odlok, s katerim varuje mestni park Tivoli, sprejela sama, pomeni, da ga lahko sama tudi spremeni, pojasnjuje pravni strokovnjak Miha Šepec, vendar svari pred drugo nevarnostjo: "Se pa moramo vprašati, ali to občina res počne v javnem interesu in v interesu vseh prebivalcev, ker če so tukaj v ozadju neki zasebni interesi in gre za nek nepošteni obid zakona, potem bi zagotovo lahko ustavno sodišče tako spremembo odloka razveljavilo."

"Z gospodom županom sva prijatelja in ne temelji najin odnos na tem, da bi bil jaz njemu kaj dolžen ali pa on meni, midva se pač rada vidiva," je v petek dejal Magnifico.

Ali se bodo zatekli na ustavno sodišče, nam v zavodu za varstvo narave niso odgovorili, ne bodo pa v koncertno-pravniški sagi, ki sega že v lanski december, popustili pri Magnificu, kjer razmišljajo tudi o odškodninski tožbi zoper državo.