Janković na sodišču, v zadevi hladilna strojnica zaslišali priče

Predstavniki Energetike Ljubljana so povedali, da strojnica obratuje, a v zmanjšanem obsegu glede na kapaciteto, saj je bila dimenzionirana, da zagotavlja hlajenje tudi za trgovski del Stožic, ki pa ostaja nedokončan.

Takratni nadzornik Energetike, sedaj pa direktor javnega podjetja Samo Lozej je pričal, da ni bil seznanjen, da bi bilo s projektom kaj narobe, ni pa jasno odgovoril na vprašanje tožilstva, ali bi moralo vodstvo družbe nadzorni svet seznaniti s poslom, vrednim več kot tri milijone evrov. Takratni direktor Energetike Hrvoje Drašković je glede tega povedal, da je bilo soglasje potrebno samo za odprodajo osnovnih sredstev ali zmanjšanje kapitala.

Takratni direktor sektorja za inženiring v Energetiki, sedaj namestnik direktorja podjetja Srečko Trunkelj je dejal, da je bil projekt centralnega hlajenja uvrščen v poslovni načrt Energetike in da je bil prostor, kjer je strojnica, zasnovan namensko.

Aleš Cjuha iz sektorja za investicije in razvoj Energetike Ljubljana je povedal, da so projekt želeli vzpostaviti zaradi sinergijskih učinkov s sistemom daljinskega ogrevanja. Družba Energetika si je prizadevala, da bi prostor, v katerem je hladilna strojnica, dobila v last brezplačno, da bi bila cena hlajenja čim nižja. Ko je bila sprejeta odločitev o nakupu prostora, so ceno hlajenja morali zvišati, da se pokrijejo stroški nakupa. Potrdil je pritiske, da bi se Energetika odločila za nakup prostora. V pismu o nameri o izvedbi projekta sta bili po njegovih besedah navedeni obe možnosti - da Energetika prostor dobi brezplačno ali da ga odkupi.

Predstavniki Energetike so potrdili, da podjetje lastniku trgovskega dela Stožic, družbi MG Mind, plačuje najemnino za strojnico.

Za prostor je Energetika sicer Grepu plačala več kot tri milijone evrov, a se je po pisanju časnika Dnevnik v Grepovem stečajnem postopku izkazalo, da je Grep bankam tudi na to nepremičnino dovolil vpis hipotek. Ko je družba Rastoder z odkupom terjatev v stečaju Grepa prišla do zasebnega dela Stožic, je sprožila izvršbo zoper Energetiko. Sodišče je nepremičnino dalo na dražbo, na kateri jo je kupila Rastoderjeva družba, Energetika pa je sklenila najemno pogodbo. Rastoder je medtem celoten projekt prodal družbi MG Mind iz BiH.