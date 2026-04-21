Slovenija

Janković na sodišču, v zadevi hladilna strojnica zaslišali priče

Ljubljana, 21. 04. 2026 14.42 pred 1 uro 4 min branja 12

Avtor:
STA
Stožice

V sojenju nekdanjemu direktorju Energetike Ljubljana Hrvoju Draškoviću in ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću glede domnevnih nepravilnosti pri nakupu hladilne strojnice v kompleksu Stožice poteka zaslišanje prič. Med drugim so povedale, da je bila strojnica zasnovana tudi za trgovski del in da Energetika za prostor plačuje najemnino.

Predstavniki Energetike Ljubljana so povedali, da strojnica obratuje, a v zmanjšanem obsegu glede na kapaciteto, saj je bila dimenzionirana, da zagotavlja hlajenje tudi za trgovski del Stožic, ki pa ostaja nedokončan.

Takratni nadzornik Energetike, sedaj pa direktor javnega podjetja Samo Lozej je pričal, da ni bil seznanjen, da bi bilo s projektom kaj narobe, ni pa jasno odgovoril na vprašanje tožilstva, ali bi moralo vodstvo družbe nadzorni svet seznaniti s poslom, vrednim več kot tri milijone evrov. Takratni direktor Energetike Hrvoje Drašković je glede tega povedal, da je bilo soglasje potrebno samo za odprodajo osnovnih sredstev ali zmanjšanje kapitala.

Takratni direktor sektorja za inženiring v Energetiki, sedaj namestnik direktorja podjetja Srečko Trunkelj je dejal, da je bil projekt centralnega hlajenja uvrščen v poslovni načrt Energetike in da je bil prostor, kjer je strojnica, zasnovan namensko.

Aleš Cjuha iz sektorja za investicije in razvoj Energetike Ljubljana je povedal, da so projekt želeli vzpostaviti zaradi sinergijskih učinkov s sistemom daljinskega ogrevanja. Družba Energetika si je prizadevala, da bi prostor, v katerem je hladilna strojnica, dobila v last brezplačno, da bi bila cena hlajenja čim nižja. Ko je bila sprejeta odločitev o nakupu prostora, so ceno hlajenja morali zvišati, da se pokrijejo stroški nakupa. Potrdil je pritiske, da bi se Energetika odločila za nakup prostora. V pismu o nameri o izvedbi projekta sta bili po njegovih besedah navedeni obe možnosti - da Energetika prostor dobi brezplačno ali da ga odkupi.

Predstavniki Energetike so potrdili, da podjetje lastniku trgovskega dela Stožic, družbi MG Mind, plačuje najemnino za strojnico.

Za prostor je Energetika sicer Grepu plačala več kot tri milijone evrov, a se je po pisanju časnika Dnevnik v Grepovem stečajnem postopku izkazalo, da je Grep bankam tudi na to nepremičnino dovolil vpis hipotek. Ko je družba Rastoder z odkupom terjatev v stečaju Grepa prišla do zasebnega dela Stožic, je sprožila izvršbo zoper Energetiko. Sodišče je nepremičnino dalo na dražbo, na kateri jo je kupila Rastoderjeva družba, Energetika pa je sklenila najemno pogodbo. Rastoder je medtem celoten projekt prodal družbi MG Mind iz BiH.

Tožilstvo Jankoviću očita, da je napeljeval Draškovića k podpisu pogodbe.
FOTO: Bobo

Podpis pogodbe za nakup prostorov

Tožilstvo Draškoviću očita, da je konec maja 2010 podpisal pogodbo za nakup prostorov za strojnico v vrednosti nekaj več kot 1,6 milijona evrov, čeprav je 10 dni pred tem podpisal pogodbo, ki je določala, da bo Energetika prostor od Grepa dobila brezplačno.

V vmesnem obdobju naj bi po očitkih tožilstva posredoval Janković in Draškovića napeljal, da je podpisal pogodbo o nakupu prostorov, pri čemer naj bi Drašković vedel, da etažna lastnina še ni bila določena in da prostori sploh uradno še niso bili v lasti Grepa. Poleg tega naj bi določitev cene v celoti prepustil Grepu.

Avgusta 2011 sta nato Energetika in Grep sklenila še aneks k pogodbi, po kateri bi morala Energetika Grepu za prostor plačati dodatnih 1,44 milijona evrov, tako da je vrednost pogodbe narasla na skoraj 3,1 milijona evrov. Uradni razlog za dodatno plačilo je bil, da se je pri vzpostavljanju etažne lastnine prvotni izračun kupnine glede na kvadratni meter prostora izkazal za neustreznega in da je treba zato kupnino izračunati glede na kubični meter prostora.

Očitek tožilstva je, da v vmesnem obdobju niso nastopile nobene dodatne okoliščine, ki bi te spremembe narekovale. Tudi v tem delu naj bi župan Janković Draškovića napeljeval k sklenitvi aneksa, posel pa naj bi bil sklenjen v korist Grepa, ne v interesu Energetike.

Drašković je v zagovoru ob začetku glavne obravnave v začetku marca med drugim dejal, da se je ves čas zavzemal za brezplačno uporabo prostorov, ker pa Grep zaradi svojih finančnih težav na ta pogoj ni pristajal, časovnica pa je na vse v projektu zelo pritiskala, so se dogovorili za nakup in presekali gordijski vozel.

Danes je bila zaslišana tudi vodja službe za pravne zadeve na Mestni občini Ljubljana Jasna Plazl, ki je med drugim povedala, da je pravna služba dala le mnenje k pogodbi, glede katere je bila na stališču, da ni razloga, da bi bila pogodbeni partner tudi občina.

Koga bremeni obtožnica?

Tožilstvo Draškoviću očita storitev kaznivih dejanj zlorabe položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti, Jankoviću pa napeljevanje k tema dvema kaznivima dejanjema.

Obtožnica bremeni še takratna vodilna v Grepu Zlatka Srako in Uroša Ogrina, ki jima očita pomoč pri izvršitvi teh kaznivih dejanj ter ob tem še kaznivo dejanje pranja denarja. Pranje denarja je očitano tudi vodji družbe Electa in županovemu sinu Damijanu Jankoviću. Obtožnica bremeni še Boštjana Stamejčiča iz podjetja Baza Dante ter družbo Electa Inženiring.

Sojenje se bo z zaslišanjem novih prič nadaljevalo predvidoma 12. maja.

hladilna strojnica stožice hrvoje drašković zoran janković sojenje

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Peklenšček
21. 04. 2026 15.59
LOL, kako lepo je videti nasmejanega ta bi bil nasmejan tudi ko bi ga peljali vklenjenega na giliotino ker bi vedu da je rabelj ne bo sprožil ! Kera farsa spet !! Samo, smo res naivni, človek ima prste od marmelade in nas prepričuje, da je to od tega ,ker jo je kuhal ne pa kradel in sodniki ga oprostijo kjub temu da ne nasedejo :)
Odgovori
0 0
Franci123
21. 04. 2026 15.59
a to je ona strojnica ko se je po m3 kupila?
Odgovori
0 0
Semek
21. 04. 2026 15.58
zaprite ga ze enkat tega pokvarjenca
Odgovori
+1
1 0
Peklenšček
21. 04. 2026 15.58
LOL, kako lepo je videti nasmejanega ta bi bil nasmejan tudi ko bi ga peljali vklenjenega na giliotino ker bi vedu da je rabelj sprožil ! Kera farsa spet !! Samo smo res naivni, človek ima prste od marmelade in nas prepričuje da je to od tega ker jo je kuhal ne pa kradel in sodniki ga oprostijo kjub temu da ne nasedejo :)
Odgovori
0 0
Morgoth
21. 04. 2026 15.58
Golobinijev gospodar spet ni nič kriv. 🤡🤡🤡
Odgovori
0 0
Vera in Bog
21. 04. 2026 15.44
Katera sodnica je tokrat spet kocijančiceva?
Odgovori
+2
2 0
Dragica Cegler
21. 04. 2026 15.41
Brez veze ,na koncu be bo kriv.
Odgovori
+1
1 0
robica03
21. 04. 2026 15.18
Kateri sodnik bo razsodil?
Odgovori
+2
2 0
Milka Ahlin
21. 04. 2026 15.41
Ja, "naš" vendar, kajne tov. 10%
Odgovori
+1
1 0
natas999
21. 04. 2026 15.16
sami lažnjivci
Odgovori
0 0
JApajaDAja
21. 04. 2026 15.07
to ni tisti nakup po m3 v spregi z jakićem?
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
21. 04. 2026 14.53
težko bo to dokazati....
Odgovori
+2
2 0
