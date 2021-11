Jankovići na sodišču zaradi prodaje delnic Mercatorja

Župan naj bi lastništvo družbe Electa Inženiring leta 2004 prenesel na sinova, ta družba pa naj bi od njega uradno odkupila 47.000 delnic Mercatorja. Denar za nakup si je podjetje v lasti Damijana in Jureta Jankovića, Electa Holding, s poroštvom Zorana Jankovića izposodilo pri Factor banki. Dve leti pozneje naj bi Electa Inženiring delnice Mercatorja prodala, denar od prodaje pa kot vračilo posojila postopoma nakazala Zoranu Jankoviću.

Tožilstvo Zorana Jankovića bremeni, da se je s temi transakcijami izognil plačilu davka od dobička iz kapitala. Prepričano je, da je nadzoroval Electo Inženiring in bil še vedno lastnik delnic, ki so bile pri družbi parkirane le za čas do prodaje. S tem naj bi se po poročanju medijev izognil plačilu dobrih 103.000 evrov davka, saj davka od dobička, ki ga je ustvaril pri prodaji in ga dobil na svoj račun kot vračilo posojila, ni prijavil davčni upravi.

Po dostopnih informacijah naj bi tožilstvo ostalim očitalo, da so sodelovali pri tem po mnenju tožilstva spornem poslu.