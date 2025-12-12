Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Janković na zaslišanju: Pitna voda v Ljubljani zaščitena za naslednjih 150 let

Ljubljana, 12. 12. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
24

Kanalizacijski kanal C0, ki ga gradijo na severnem obrobju Ljubljane, je po besedah župana Zorana Jankovića povsem varen, nenazadnje to dokazuje vseh osem izdanih gradbenih dovoljenj. S kanalom bo pitna voda zaščitena za naslednjih 150 let, je dejal pred preiskovalno komisijo DZ, ki ugotavlja domnevne zlorabe in nezakonitosti pri projektu.

Zoran Janković je na današnjem zaslišanju pred komisijo spomnil, da so vsa gradbena dovoljenja pravnomočna, z izjemo zadnjega za zadnjih 119 metrov trase, ki je predmet pritožbe. Projekt je v korist Ljubljančanov, fekalije, ki prihajajo z območja gorvodno nad mestom in zdaj tečejo v podtalnico, se bodo ustavile in šle skozi kanal C0 v čistilno napravo v Zalogu, je pojasnil.

Ta trasa kanala C0 je v prostorskem načrtu Ljubljane že od leta 1971, sam je projekt prevzel s prihodom na županski položaj leta 2006. Od tedaj se ni ničesar spreminjalo, za celoten kanal obstaja tudi presoja vplivov na okolje, sicer leta 2010 ne bi dobili dovoljenja za sprejem strateškega plana, je povedal. Kakšna druga trasa po njegovih besedah ni mogoča.

Na zahtevo predsednice komisije Anje Bah Žibert (SDS), naj pokaže strokovno študijo za svojo trditev, da je kanal popolnoma varen in brez tveganj za pitno vodo, je ponovil, da to dokazujejo pravnomočna gradbena dovoljenja, ki so bila vsa izdelana na podlagi stroke in ob zahtevah zakonodaje. "Torej tega dokumenta nimate," je sklepala Bah Žibert.

Zoran Janković
Zoran Janković FOTO: Damjan Žibert

"Tudi vi ste glasovali za to traso," ji je odvrnil in dodal, da so za kanal v času vsake vlade pridobili katero od gradbenih dovoljenj, tudi v času vlade Janeza Janše. Opozorila, da naj bi bilo s kanalom nekaj narobe, so se medtem začela pojavljati šele pred nekaj leti, je dejal in poudaril, da je bilo doslej na projektu opravljenih 19 gradbenih inšpekcij, ki niso ugotovile nobenih nepravilnosti.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo v Zalogu, po besedah Bah Žibert je sporen odsek Brod-Ježica. Janković je zagotovil, da so za to območje mimo Kleč, ki je najbolj potresno občutljivo, na predlog Geološkega zavoda z namenom dodatne zaščite pitne vode v dolžini 2300 metrov vgradili dodatno kineto. "Po mojih informacijah druga trasa ni možna, tako je odločila stroka," je dejal.

Priznal je, da za kineto niso naredili presoje vpliva na okolje. To je bila njegova osebna odločitev in pojasnil je, da jo je sprejel na podlagi mnenja pravnega strokovnjaka, ministrstva in sodišča.

"Vsak naj se ukvarja s svojo stroko," pa je odvrnil na vprašanje, kako komentira pismo zdravnikov in biologov, da bo zaradi kanala C0 prišlo do uničenja bistvene flore, ki danes skrbi za čiščenje vodonosnika. Takšna mnenja tudi niso pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. "Za vsak odsek imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, pa naj bo komu prav ali ne," je ponovil.

Opomnil je, da je obstoječa kanalizacija v Klečah stara 49 let, narejena pa je samo iz navadnih betonskih cevi. "Ukinili smo že 20.000 greznic po celotni Ljubljani, ki so res onesnaževale vodo, z dokončanjem zadnjih 119 metrov kanala jih bomo še 6500," je dodal in izrazil prepričanje, da se bo z zaključkom projekta izboljšala kakovost pitne vode v Ljubljani. "Pitna voda v Ljubljani bo zaščitena za naslednjih 150 let," je dejal.

Potrdil je, da se zaveda, da je v primeru potrjene ogroženosti pitne vode zaradi kanala C0 njegova odgovornost ne le politična, ampak tudi kazenska. Na vprašanje, ali je kdaj na kogarkoli izvajal politični, kadrovski ali kakšen drug pritisk glede odločanja o kanalu C0, je odgovoril nikalno. "Vse bo v redu s tem projektom," pa je zatrdil, ko je Bah Žibert vprašala, koga bo tožila občina, če se bo izkazalo, da s projektom ni vse v redu.

Komisija je z delom začela leta 2023, doslej je zaslišala 54 prič. Poleg Jankovića je želela danes zaslišati tudi odvetnika Klemna Goloba, ki je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zastopal nekatere lastnike zemljišč, ter ljubljanskega mestnega svetnika liste Glas za otroke in družine Aleša Primca, ki pa sta se zaradi bolezni opravičila.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika.

zoran janković Ljubljana
Naslednji članek

Posnetki odstranjevanja strmoglavljenega letala v Čepovanu

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (24)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
krjola
12. 12. 2025 13.23
+1
jankovica je treba kompletno sfuukat...
ODGOVORI
1 0
1butnskala
12. 12. 2025 13.23
dela se na temu
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
12. 12. 2025 13.20
-1
Glede primernosti trase C0 naj pove svoje stroka. Pa ne zdravniki in kmetje... ker to ni stroka. Dejstvo pa je, da nobena greznica NI ekološka in povzroča škodljive vplive na okolje. Če se jih bo s tem zaprlo 6500, bo to toliko bolje za naravo in podzemni vodni sistem.
ODGOVORI
0 1
krjola
12. 12. 2025 13.22
+1
a tista stroka, ki prejema kuverte z gotovino in druga darila?
ODGOVORI
1 0
Senzor
12. 12. 2025 13.20
+2
Mogoče je ozadje pranje denarja in globoka politična korupcija.!!!
ODGOVORI
2 0
krjola
12. 12. 2025 13.18
+3
če bi šlo za Janeza Janšo, bi bil ta članek do jutri popoldne glavna novica na 24 ur...tole se pa že po 15 minutah premika proti dnu strani...
ODGOVORI
4 1
bb5a
12. 12. 2025 13.15
+6
Jankovićevo nakradeno premoženje pa za naslednjih 250 let...
ODGOVORI
6 0
Senzor
12. 12. 2025 13.15
+4
Dovoljenja pridobivana parcialno, taka gradnja in dovoljenja niso zakonita.
ODGOVORI
4 0
Potouceni kramoh
12. 12. 2025 13.12
+6
Jst zares ne vem kje so meje kriminala Jankovic and co. klana?Pravijo da nebo.
ODGOVORI
6 0
Darko32
12. 12. 2025 13.12
+3
Ta pa res se skadi, da se kadi hujše kot iz parne lokomotive. Mojstri ponarejanja so in nič drugega. Mi sploh ne vemo ali je vse tesno in dela vredu.
ODGOVORI
3 0
biggie33
12. 12. 2025 13.11
-3
Janković je nedolžen.. tako kot Janša, hehe
ODGOVORI
1 4
goričan
12. 12. 2025 13.11
+8
Se hvali z gradbenimi dovoljenji izdanimi z kuvertami??? Potem smo pa res varni ja..
ODGOVORI
9 1
Wolfman
12. 12. 2025 13.09
+5
Z vodo bi se ti vadil! Zelo podlo.
ODGOVORI
5 0
stoinena
12. 12. 2025 13.09
+5
ta gradbena dovoljenja, ki se izdajajo na podlagi.... vemo česa.
ODGOVORI
5 0
Primula1
12. 12. 2025 13.08
+2
Koliko pkatel ruma je v teh postopkih pripadali posameznemu aparatčiku za izdajo gradbenega dovoljenja?
ODGOVORI
2 0
Primula1
12. 12. 2025 13.08
+2
*škatel
ODGOVORI
2 0
Pajo_36
12. 12. 2025 13.08
-4
Dejte že skeglat, kaj je zdej fora al Janković laže, al SDS neki ni dobil pri koritu pa zeza? Itak vemo, da je zmeraj tako, nekdo nekaj ne dobi in to je to. Mogoče pa kak referendum, a Primc? Hahahahaha
ODGOVORI
0 4
Tami69
12. 12. 2025 13.21
Pajo patak po a ti veš,da Primc je zaenkrat dobil vse referendume?
ODGOVORI
0 0
proofreader
12. 12. 2025 13.08
+6
Zoki bo pobegnil v Srbijo, predno ga zaprejo.
ODGOVORI
6 0
krjola
12. 12. 2025 13.08
+6
družini Jankovic bi blo potrebno zaplenit celotno premoženje, odvzet slovenska državljanstva in izgnat iz SLovenije....za začetek...
ODGOVORI
6 0
Morgoth
12. 12. 2025 13.10
+3
Na trg republike postaviti prangerje pa jih tja vklenit!
ODGOVORI
3 0
proofreader
12. 12. 2025 13.07
+7
Zakaj je bilo potrebno podkupovanje, če je vse čisto?
ODGOVORI
7 0
a res1
12. 12. 2025 13.05
+8
Še en lokal ali več njih niste locirali od kje so se zastrupili, ta pa trdi za 150 let. Ej, ta vas pa pelje s...
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385