Janković na zaslišanju: Pitna voda v Ljubljani zaščitena za naslednjih 150 let

Na zahtevo predsednice komisije Anje Bah Žibert (SDS), naj pokaže strokovno študijo za svojo trditev, da je kanal popolnoma varen in brez tveganj za pitno vodo, je ponovil, da to dokazujejo pravnomočna gradbena dovoljenja, ki so bila vsa izdelana na podlagi stroke in ob zahtevah zakonodaje. "Torej tega dokumenta nimate," je sklepala Bah Žibert.

Ta trasa kanala C0 je v prostorskem načrtu Ljubljane že od leta 1971, sam je projekt prevzel s prihodom na županski položaj leta 2006. Od tedaj se ni ničesar spreminjalo, za celoten kanal obstaja tudi presoja vplivov na okolje, sicer leta 2010 ne bi dobili dovoljenja za sprejem strateškega plana, je povedal. Kakšna druga trasa po njegovih besedah ni mogoča.

Zoran Janković je na današnjem zaslišanju pred komisijo spomnil, da so vsa gradbena dovoljenja pravnomočna, z izjemo zadnjega za zadnjih 119 metrov trase, ki je predmet pritožbe. Projekt je v korist Ljubljančanov, fekalije, ki prihajajo z območja gorvodno nad mestom in zdaj tečejo v podtalnico, se bodo ustavile in šle skozi kanal C0 v čistilno napravo v Zalogu, je pojasnil.

"Tudi vi ste glasovali za to traso," ji je odvrnil in dodal, da so za kanal v času vsake vlade pridobili katero od gradbenih dovoljenj, tudi v času vlade Janeza Janše. Opozorila, da naj bi bilo s kanalom nekaj narobe, so se medtem začela pojavljati šele pred nekaj leti, je dejal in poudaril, da je bilo doslej na projektu opravljenih 19 gradbenih inšpekcij, ki niso ugotovile nobenih nepravilnosti.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo v Zalogu, po besedah Bah Žibert je sporen odsek Brod-Ježica. Janković je zagotovil, da so za to območje mimo Kleč, ki je najbolj potresno občutljivo, na predlog Geološkega zavoda z namenom dodatne zaščite pitne vode v dolžini 2300 metrov vgradili dodatno kineto. "Po mojih informacijah druga trasa ni možna, tako je odločila stroka," je dejal.

Priznal je, da za kineto niso naredili presoje vpliva na okolje. To je bila njegova osebna odločitev in pojasnil je, da jo je sprejel na podlagi mnenja pravnega strokovnjaka, ministrstva in sodišča.

"Vsak naj se ukvarja s svojo stroko," pa je odvrnil na vprašanje, kako komentira pismo zdravnikov in biologov, da bo zaradi kanala C0 prišlo do uničenja bistvene flore, ki danes skrbi za čiščenje vodonosnika. Takšna mnenja tudi niso pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. "Za vsak odsek imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, pa naj bo komu prav ali ne," je ponovil.

Opomnil je, da je obstoječa kanalizacija v Klečah stara 49 let, narejena pa je samo iz navadnih betonskih cevi. "Ukinili smo že 20.000 greznic po celotni Ljubljani, ki so res onesnaževale vodo, z dokončanjem zadnjih 119 metrov kanala jih bomo še 6500," je dodal in izrazil prepričanje, da se bo z zaključkom projekta izboljšala kakovost pitne vode v Ljubljani. "Pitna voda v Ljubljani bo zaščitena za naslednjih 150 let," je dejal.

Potrdil je, da se zaveda, da je v primeru potrjene ogroženosti pitne vode zaradi kanala C0 njegova odgovornost ne le politična, ampak tudi kazenska. Na vprašanje, ali je kdaj na kogarkoli izvajal politični, kadrovski ali kakšen drug pritisk glede odločanja o kanalu C0, je odgovoril nikalno. "Vse bo v redu s tem projektom," pa je zatrdil, ko je Bah Žibert vprašala, koga bo tožila občina, če se bo izkazalo, da s projektom ni vse v redu.

Komisija je z delom začela leta 2023, doslej je zaslišala 54 prič. Poleg Jankovića je želela danes zaslišati tudi odvetnika Klemna Goloba, ki je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja zastopal nekatere lastnike zemljišč, ter ljubljanskega mestnega svetnika liste Glas za otroke in družine Aleša Primca, ki pa sta se zaradi bolezni opravičila.

Kanal C0 bo povezal kanalizacijska sistema Medvod in Vodic z osrednjo ljubljansko čistilno napravo in je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva in bi moral biti končan do leta 2021. A pri gradnji se zapleta, saj naj bi bil sporen z vidika zaščite pitne vode na območju vodonosnika.