Janković naj bi za podkupnino pomagal pri pridobivanju dovoljenj

Zahteva za sodno preiskavo, ki jo je pripravilo tožilstvo, v primerih spornih nepremičninskih poslov razkriva, da se je veliko spornih stvari odvilo v županovi pisarni, so poročali v Tarči na TVS.

Eden od spornih projektov naj bi bil kompleks Bellevue Living v Šiški v Ljubljani. Stavba je uporabno dovoljenje dobila 18. septembra 2023, mesec dni pozneje pa je investitor Jascha Popović organiziral večerjo v restavraciji Cubo, na katero je prišel tudi Zoran Janković. Tožilci so prepričani, da je bila večerja organizirana kot zahvala za uporabno dovoljenje.

V isto restavracijo je župan povabil tudi v. d. načelnice upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec, potem ko naj bi ji direktor javnega podjetja LPT in nekdanji načelnik Bojan Babič pomagal pri imenovanju na položaj. Kmalu zatem naj bi se zaradi študentskega dela v živalskem vrtu z Jankovićem srečala hčerka Andreje Erjavec. Pozneje je Janković poklical Babiča. Ta naj bi prek SMS-sporočila Erjavčevo med drugim pozval, naj posreduje za projekt Kanal C0, so razkrili novinarji Tarče.