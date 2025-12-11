Svetli način
Slovenija

Janković naj bi za podkupnino pomagal pri pridobivanju dovoljenj

Ljubljana, 11. 12. 2025 21.39 | Posodobljeno pred 20 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
7

Ljubljanski župan Zoran Janković, uradniki in drugi vpleteni naj bi po ugotovitvah Televizije Slovenija v zameno za donacije, kuverte denarja in počitnice v prestižnih apartmajih pomagali investitorjem do gradbenih in upravnih dovoljenj ter drugih potrebnih dokumentov. Župan naj bi po ocenah tožilstva vplival tudi na odločitve upravne enote.

Zahteva za sodno preiskavo, ki jo je pripravilo tožilstvo, v primerih spornih nepremičninskih poslov razkriva, da se je veliko spornih stvari odvilo v županovi pisarni, so poročali v Tarči na TVS.

Eden od spornih projektov naj bi bil kompleks Bellevue Living v Šiški v Ljubljani. Stavba je uporabno dovoljenje dobila 18. septembra 2023, mesec dni pozneje pa je investitor Jascha Popović organiziral večerjo v restavraciji Cubo, na katero je prišel tudi Zoran Janković. Tožilci so prepričani, da je bila večerja organizirana kot zahvala za uporabno dovoljenje.

V isto restavracijo je župan povabil tudi v. d. načelnice upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec, potem ko naj bi ji direktor javnega podjetja LPT in nekdanji načelnik Bojan Babič pomagal pri imenovanju na položaj. Kmalu zatem naj bi se zaradi študentskega dela v živalskem vrtu z Jankovićem srečala hčerka Andreje Erjavec. Pozneje je Janković poklical Babiča. Ta naj bi prek SMS-sporočila Erjavčevo med drugim pozval, naj posreduje za projekt Kanal C0, so razkrili novinarji Tarče.

Zoran Janković.
Zoran Janković. FOTO: Luka Kotnik

V oddaji so med drugim še navedli, da naj bi Jankovićevega sina Jureta kljub osebnemu stečaju in prisilnim poravnavam podjetij videvali v več kot tri milijone evrov vrednem stanovanju v vili Schellenburg v Ljubljani. Jure Janković je zanikal, da bi tam živel.

Ljubljanski župan je gostovanje v oddaji zavrnil v dopisu, ki ga je naslovil na predsednico uprave Radiotelevizije Slovenija Natalijo Gorščak in ga objavil na svoji spletni strani. "Ko sem videl napoved oddaje, v kateri bodo tema tudi moji družinski člani, ki niso javne osebe in v preiskavi sploh niso omenjeni, sporočam, da v oddaji ne bom sodeloval," je zapisal.

Kritičen je bil do oddaje in med drugim zapisal, da gre za nedopustni pritisk na sodišče.

Janković je sicer pri preiskovalni sodnici 25. novembra odgovoril na vsebinske očitke tožilstva iz zahteve za sodno preiskavo v predkazenskem postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam s konca lanskega januarja. Vse očitane nepravilnosti je zanikal.

zoran janković podkupnine ljubljana
Naslednji članek

Intimnost hendikepiranih

KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ap100
11. 12. 2025 21.59
to počne že 60 let odkarj je ljubljanski boteš še bolj, ko pa je na cipru zgubil par mio zaradi nacionalzacije, pa samo še trpa brezsramno
ODGOVORI
0 0
reaf
11. 12. 2025 21.59
Janković pade, ko začne sodstvo funkcionirati ...
ODGOVORI
0 0
SAME KLOBASE
11. 12. 2025 21.56
+1
Srbska posla prihajajo na dan... In Zoki bo tudi koga izdal... Tak je značaj južne brače ko voda teče v grlo..... O joj joj Robiju se hlače tresejo
ODGOVORI
1 0
2mt8
11. 12. 2025 21.54
Problem je klet, ne Janković, Golob, Dodik in Vučić.
ODGOVORI
0 0
vicente
11. 12. 2025 21.51
ma ne na večerje ,saj lahko zaprejo celo slovenijo.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
11. 12. 2025 21.50
Sej pri nas, pa naj bodo levi ali desni se nepoštenost itak oprosti. Janković pa ja, kot da so zgornje trditve nekaj novega. Pri nas vladata dve garnituri, seveda med sabo sodelujeta in 2. republika bo, ko ne bo več Kučanovega in Janševega klana. In nove stranke, naj bojo od Preproda in Resnice in ne vem kaj še vse so samo podaljšek tega. Še en, da se državni proračun ropa. Enostavno.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
11. 12. 2025 21.47
+1
Skromni vašarski župan.
ODGOVORI
1 0
24ur.com
