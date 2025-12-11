Janković naj bi za podkupnino pomagal pri pridobivanju dovoljenj

Zahteva za sodno preiskavo, ki jo je pripravilo tožilstvo, v primerih spornih nepremičninskih poslov razkriva, da se je veliko spornih stvari odvilo v županovi pisarni, so poročali v Tarči na TVS.
Eden od spornih projektov naj bi bil kompleks Bellevue Living v Šiški v Ljubljani. Stavba je uporabno dovoljenje dobila 18. septembra 2023, mesec dni pozneje pa je investitor Jascha Popović organiziral večerjo v restavraciji Cubo, na katero je prišel tudi Zoran Janković. Tožilci so prepričani, da je bila večerja organizirana kot zahvala za uporabno dovoljenje.
V isto restavracijo je župan povabil tudi v. d. načelnice upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec, potem ko naj bi ji direktor javnega podjetja LPT in nekdanji načelnik Bojan Babič pomagal pri imenovanju na položaj. Kmalu zatem naj bi se zaradi študentskega dela v živalskem vrtu z Jankovićem srečala hčerka Andreje Erjavec. Pozneje je Janković poklical Babiča. Ta naj bi prek SMS-sporočila Erjavčevo med drugim pozval, naj posreduje za projekt Kanal C0, so razkrili novinarji Tarče.
V oddaji so med drugim še navedli, da naj bi Jankovićevega sina Jureta kljub osebnemu stečaju in prisilnim poravnavam podjetij videvali v več kot tri milijone evrov vrednem stanovanju v vili Schellenburg v Ljubljani. Jure Janković je zanikal, da bi tam živel.
Ljubljanski župan je gostovanje v oddaji zavrnil v dopisu, ki ga je naslovil na predsednico uprave Radiotelevizije Slovenija Natalijo Gorščak in ga objavil na svoji spletni strani. "Ko sem videl napoved oddaje, v kateri bodo tema tudi moji družinski člani, ki niso javne osebe in v preiskavi sploh niso omenjeni, sporočam, da v oddaji ne bom sodeloval," je zapisal.
Kritičen je bil do oddaje in med drugim zapisal, da gre za nedopustni pritisk na sodišče.
Janković je sicer pri preiskovalni sodnici 25. novembra odgovoril na vsebinske očitke tožilstva iz zahteve za sodno preiskavo v predkazenskem postopku, ki sledi kriminalističnim preiskavam s konca lanskega januarja. Vse očitane nepravilnosti je zanikal.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.