Janković napovedal dražje vrtce, glede cen ogrevanja skrivnosten

Župan Zoran Janković je na novinarski konferenci napovedal, da bo mestna občina Ljubljana kmalu zvišala ceno vrtcev. Zatrdil je, da je Ljubljana ena redkih občin v Sloveniji, ki letos ni dvignila cene otrok v vrtcih, da pa bodo to morali narediti. "Če bo to z novim letom, to še ne vem, ampak enostavno je treba povedati, da smo po cenah glede tega, kar starši plačujejo za vrtec, med najcenejšimi. Mi še nismo dvignili cene, a kmalu bomo morali preračunati stroške. Tretjina ljubljanskega proračuna gre za predšolsko vzgojo," je napovedal župan prestolnice.
Skrivnosten glede cen ogrevanja
Glede zvišanja cene ogrevanja pa je bil na novinarski konferenci skrivnosten, češ da bo več o tem povedal naslednji torek: "Cena ogrevanja je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del da država, pri variabilnem pa je odvisno od surovin, ki jih navajajo. Tako, da danes ne bom na to temo nič povedal, to bomo predstavili naslednji torek."
