Janković napovedal dražje vrtce, glede cen ogrevanja skrivnosten

Ljubljana , 23. 09. 2025 15.22 | Posodobljeno pred 38 minutami

A.K.
Mestna občina Ljubljana bo po besedah župana Zorana Jankovića kmalu dvignila ceno vrtcev, saj trenutno po njegovih besedah sodijo med najcenejše v Sloveniji. Na novinarski konferenci je bil skrivnosten glede dviga cen ogrevanja, o čemer bo več znanega naslednji torek.

Župan Zoran Janković je na novinarski konferenci napovedal, da bo mestna občina Ljubljana kmalu zvišala ceno vrtcev. Zatrdil je, da je Ljubljana ena redkih občin v Sloveniji, ki letos ni dvignila cene otrok v vrtcih, da pa bodo to morali narediti. "Če bo to z novim letom, to še ne vem, ampak enostavno je treba povedati, da smo po cenah glede tega, kar starši plačujejo za vrtec, med najcenejšimi. Mi še nismo dvignili cene, a kmalu bomo morali preračunati stroške. Tretjina ljubljanskega proračuna gre za predšolsko vzgojo," je napovedal župan prestolnice.

Igralnica FOTO: Shutterstock

Skrivnosten glede cen ogrevanja

Glede zvišanja cene ogrevanja pa je bil na novinarski konferenci skrivnosten, češ da bo več o tem povedal naslednji torek: "Cena ogrevanja je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del da država, pri variabilnem pa je odvisno od surovin, ki jih navajajo. Tako, da danes ne bom na to temo nič povedal, to bomo predstavili naslednji torek."

Zima v Ljubljani FOTO: Bobo

 

KOMENTARJI (5)

joc771
23. 09. 2025 16.04
Na MOL-u presenečeni ob uvrstitvi Ljubljane na dno lestvice evropskih mest po kakovosti zraka
ODGOVORI
0 0
joc771
23. 09. 2025 16.04
Arso Jankoviću pojasnil metodologijo raziskave, ki je pokazala slabo kakovost zraka v Ljubljani. MOL nezadovoljen z raziskavo
ODGOVORI
0 0
joc771
23. 09. 2025 16.02
Na zadnji seji Mestnega sveta MOL je prišlo do ostrega spora med županom Zoranom Jankovićem in svetnikom Alešem Primcem. Po več opominih je bil Primc na predlog župana odstranjen iz dvorane, ker je omenjal sporni kanal C0.
ODGOVORI
0 0
Delavec_Slo
23. 09. 2025 16.00
+1
A SINEK JE ŽE VRNIL FURSU!
ODGOVORI
1 0
joc771
23. 09. 2025 15.51
+1
Boštjančič je posloval s podjetjem v davčni oazi Belize in očitno sodeloval v fiktivnih poslih. Ravnanja kažejo tudi na sum pranja denarja.
ODGOVORI
1 0
modelx
23. 09. 2025 15.48
+1
zgleda, da so njegovi vnuki že ven iz vrtca, pa lahko podraži
ODGOVORI
1 0
