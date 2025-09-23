Janković napovedal dražje vrtce, glede cen ogrevanja skrivnosten

Župan Zoran Janković je na novinarski konferenci napovedal, da bo mestna občina Ljubljana kmalu zvišala ceno vrtcev. Zatrdil je, da je Ljubljana ena redkih občin v Sloveniji, ki letos ni dvignila cene otrok v vrtcih, da pa bodo to morali narediti. "Če bo to z novim letom, to še ne vem, ampak enostavno je treba povedati, da smo po cenah glede tega, kar starši plačujejo za vrtec, med najcenejšimi. Mi še nismo dvignili cene, a kmalu bomo morali preračunati stroške. Tretjina ljubljanskega proračuna gre za predšolsko vzgojo," je napovedal župan prestolnice.