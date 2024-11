Janković napovedal: januarja bomo lahko plavali na Iliriji

Na mestu znamenitega ljubljanskega kopališča je zrasel nov, moderen športni kompleks, naša prestolnica pa se je končno izvila iz družbe le peščice glavnih mest brez 50-metrskega bazena.

Gradnja, ki bi se po prvih napovedih morala zaključiti že pred letom dni, gre h koncu. Novo Ilirijo bodo odprli januarja naslednje leto, je napovedal ljubljanski župan Zoran Janković. To je sicer nekaj mesecev kasneje, kot so napovedovali še spomladi. Takrat je bilo rečeno, da bodo lahko prvi plavalci bazene preizkusili že septembra.

Mestne oblasti so nov bazen obljubile že leta 2002, potem ko je Peter Mankoč decembra leto prej dosegel nov svetovni rekord na 100 m mešano, skoraj četrt stoletja kasneje pa bo obljuba končno tudi izpolnjena. Bazen v prvi vrsti ne bo namenjen le plavalcem, saj ima Ljubljana dobro razvit tudi vaterpolo, širi se sinhrono plavanje, olimpijski bazen pa je nujen tudi za plavanje z apnejo, vodno košarko, podvodni hokej idr.

Bazenski kompleks poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena obsega še večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. Pod kompleksom bo parkirna hiša, varovanje kulturne dediščine pa bo zadovoljilo pročelje stare stavbe, vrnil naj bi se celo slavni kip plavalke, ki ga je pred devetimi desetletji izdelal kipar France Gorše, a so ga neznanci tako kot mnoge druge leta 2007 ukradli s strehe nad vhodom.

Cena projekta je v času gradnje močno narasla, po poročanju N1 je trenutna številka že 65,5 milijona evrov.