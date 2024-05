Janković napovedal pogovore glede prireditev na Rožniku in v Tivoliju

Na Rožniku so tako 30. aprila in 1. maja potekale prireditve ob prazniku dela, v Tivoliju so napovedane nekatere druge prireditve, med njimi dm tek za ženske, ne bo pa tradicionalnega Pohoda na Rožnik, ki ga študenti organizirajo v sklopu Majskih iger, saj jim Zavod RS za varstvo narave ni dal predhodnega soglasja. Prav tako je v začetku marca zaradi škodljivih vplivov na naravne vrednote krajinskega parka zavrnil izdajo soglasja za izvedbo koncerta glasbenika Magnifica v Tivoliju.

Kot je dejal Janković, je bilo ob kresu in dan pozneje na Rožniku več tisoč ljudi. Mali avtobus Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je tja po njegovih besedah pripeljal več kot 1000 starejših in najmlajših, pa na občino ni prišla nobena pritožba.

V tej luči ne vidi razloga, da ne bi tudi študentje v parku organizirali svojega dogodka. "So premladi, so preveč bučni? Pa kje je boljše, kot da so tam gori?" se je vprašal. Kritičen je tudi do zavrnitve soglasja Magnificu, ki da je "nerazumljiva", in spomnil, da je v Tivoliju pred leti nastopal tudi DJ Umek z "močnejšo glasbo".

Na občini zagotavljajo, da podjetje Voka Snaga, ki upravlja krajinski park, s posebno skupino ves čas bdi nad stanjem v njem, njegovi predstavniki so prisotni tudi na prireditvah in dogodkih. Prireditve, tudi za mlade, se da na določenih lokacijah v parku ob ustrezni zaščiti organizirati brez škode za naravo, so prepričani.

Krajinski park je treba ščititi, hkrati pa mora živeti pod vzpostavljenimi pogoji, je pozval Janković in napovedal, da se bodo skušali dobiti s pristojnimi in doreči "pravila igre", da bodo bolj predvidljiva. V tej smeri bodo šla tudi njihova priporočila zavodu za varstvo narave.