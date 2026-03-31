Slovenija

Janković za referendum o sežigalnici

Ljubljana, 31. 03. 2026 13.41 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
Ne.M. STA
Možni lokaciji za sežigalnico v Ljubljani

V ljubljanskem mestnem svetu bodo po besedah župana Zorana Jankovića pripravili predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici v prestolnici. Očitke civilne družbe o netransparentnosti pri pripravi projekta izgradnje zavrača. Janković je napovedal tudi, da bodo o načrtovani sežigalnici v maju pripravili veliko javno tribuno.

Predstavniki civilne družbe so v ponedeljek predstavili svoja stališča do projekta izgradnje sežigalnice v Ljubljani. Kot so opozorili, je pred tako veliko investicijo v potencialni vir dodatnega onesnaženja treba dokazati, da je rešitev optimalna z vidika varovanja okolja in zdravja prebivalstva, opozarjajo tudi na nujnost transparentnega procesa pri projektu izgradnje.

V koaliciji civilnih iniciativ in posameznikov se namreč ne strinjajo, da je za reševanje problematike odpadkov najboljša rešitev izgradnja sežigalnice. Kot opozarjajo, ima Ljubljana že danes obremenjen in onesnažen zrak in je na tem področju med najbolj onesnaženimi mesti. Prav tako zdravniška združenja že dalj časa opozarjajo, da je onesnažen zrak povzročitelj mnogih kroničnih bolezni in prezgodnje smrti, so opozorili na ponedeljkovi novinarski konferenci.

Zavrača očitke o netransparentnosti

Župan Janković je to na današnji redni tedenski novinarski konferenci komentiral z besedami, da imajo predstavniki civilne družbe pravico izražati svoja mnenja, očitke o netransparentnosti pa zavrača.

Kot je spomnil, so pred skoraj štirimi leti skupaj s predstavniki mesta Dunaj na javnem dogodku predstavili zamisel o izgradnji sežigalnice, pa takrat po njegovih besedah ni bilo nikogar iz vrst nasprotnikov. Spomnil je tudi na zakonodajo, po kateri se lahko v sežigalnicah v Sloveniji energetsko izrablja le odpadke iz Slovenije, ne pa tudi tistih iz tujine.

V maju napovedal javno tribuno

Kot je napovedal, bodo v maju v Kinu Šiška pripravili javno tribuno, na katero bodo povabili strokovnjake, tako zagovornike kot tudi nasprotnike sežigalnice. "Ne vem, kaj bi bilo bolj transparentno kot to," je poudaril. Zagotovil je, da bo postopek tekel v skladu z vsemi pravili.

Prav tako pa bodo v mestnem svetu skupaj z opozicijo pripravili predlog za posvetovalni referendum o sežigalnici, je napovedal. A bodo morali tisti, ki danes nasprotujejo izgradnji sežigalnice, povedati, kaj bomo naredili z odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati ali znova uporabiti, je poudaril.

'V sosednjih državah jih imajo, zakaj ne še v Ljubljani'

Glede pomislekov civilne družbe o vplivu sežigalnice na kakovost zraka pa je ponovil svoje stališče, da bo zrak še bolj čist. Spomnil je, da je Ljubljana uporabo premoga že zmanjšala za 70 odstotkov, po njegovi oceni bo mesto s sežigalnico tudi od 70 do 75-odstotno energetsko samozadostno. Glede kakovosti zraka župan meni, da najnovejši podatki kažejo "relativno dobro sliko".

Janković poudarja, da bo treba pred kakršnokoli odločitvijo izvesti postopke presoje vpliva na okolje. Spomnil pa je, da so se v mestni občini odločili, da izmed možnih lokacij izberejo tisto ob Regionalnem centru za ravnanje z odpadki na Barju. V sosednjih državah že imajo številne sežigalnice, zakaj je ne bi imeli v Ljubljani, se je ob tem vprašal Jankovič.

Kot smo poročali, je samostojni ljubljanski mestni svetnik Vesne - zelene stranke Denis Striković dejal, da gre za "koruptivno zelo tvegan projekt". "Rekel sem, da je senca korupcije, tveganje korupcije. To pa vemo, ker gre za največji projekt, ki ga bo MOL v zadnjih desetletjih izvedel in vidimo, kakšna je praksa," je danes poudaril.

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

BauBau1
31. 03. 2026 15.43
Pa kdo mu še kaj verjame?!?
Odgovori
0 0
brezveze13
31. 03. 2026 15.36
izvajalec del pa jurček
Odgovori
+1
1 0
Domacin
31. 03. 2026 15.29
a bo dost 10% ?
Odgovori
+2
2 0
Andrej77
31. 03. 2026 15.22
Naj pripravi posvetovalni referendum da iz 10% vrze svoje storitve na 15%. Levi ga sigurno ppdprejo
Odgovori
+3
4 1
škamp
31. 03. 2026 15.19
Zoki rabi keš 🤣
Odgovori
+6
6 0
zvoneti
31. 03. 2026 15.15
Jaz se strinjam, da mora vsak poskrbeti za svoje smeti, zakaj pa je ta projekt zasnovan tako, da bodo vozili smeti iz več kot polovice države? Tudi drekovod c0 iz Medvod in Vodic delajo zato, ker potrebujejo za kurjavo predimenzionirane sežigalnice. Aja, 300 milijonov, koliko je 10%?
Odgovori
+4
4 0
a6t352
31. 03. 2026 15.33
Kam gre sedaj to, kar naj bi po kanalu c0 speljali v čistilno napravo?
Odgovori
+1
1 0
1butnskala
31. 03. 2026 15.11
biće para
Odgovori
+4
4 0
EU Dig. Cenzura
31. 03. 2026 15.01
Pa to je brezveze ker ga ni TREBA UPOŠTEVATI, škoda denarja. REFERENDUM naj bo takrat ko bo NAROD ODLOČIL!!! Smetenje po narodu in zavajanje... Ja če se pa upremo nas bodo pa varnostniki nabutal do kome, tko kot lastnike zemljišče kjer gre kanal C0...
Odgovori
+5
5 0
Zmaga Ukrajini
31. 03. 2026 14.50
Pa naj že enkrat razume tale šerif, da sežigalnica, NI ZA LJUBLJANO!!! Preprosto treba bo sprejeti, da Ljubljana NI PREVETRENO mesto, ampak prej obratno - v Ljubljanski kotlini se pozimi zrak "ne premakne" tudi po dva tedna skupaj. In navadno je takrat inverzija. In na že itak nikakršen zrak v Ljubljani (dokazano je Ljubljana ena najslabših prestolnic v EU kar se tiče kakovosti zraka!), bi šerif rad gradil sežigalnico!?!?!?! A ima tudi Jankovič trampljev sindrom? Pa o korupciji in nezakonitih poslih sploh ne omenjam, ker je že sama ideja izgradnje sežigalnice v Ljubljani popolnoma zgrešena.
Odgovori
+2
5 3
wsharky
31. 03. 2026 14.44
Kraljica Zoran in njegovih 10% - podpiram sežigalnico, naj jo zgradi v Štepajncu
Odgovori
+10
10 0
Holy50
31. 03. 2026 14.38
Obvezno referendum o sežigalnici in tehniki. Smeti bi bilo manj da so zabojniki na kartice. Najslabša občina po zbiranju je mol z najslabšim županom.
Odgovori
+6
7 1
a6t352
31. 03. 2026 15.34
Zabojniki na kartice, smeti pa v gozd...
Odgovori
0 0
Maki3322
31. 03. 2026 14.34
Da ne boste hoteli zgraditi na podeželju. Ljubljana naj si kar v Ljubljani zgradi sežigalnico. Vsak naj poskrbi za svoje smeti.
Odgovori
+8
10 2
SDS_je_poden
31. 03. 2026 14.53
Kam pa misliš, da vozijo smeti iz podeželja? V regiski center za ravnanje z odpadki (RCERO) in ta je v Ljubljani. Frakcije, ki se jih ne da reciklirat, gredo v sežig v tujino.
Odgovori
-3
1 4
SpamEx
31. 03. 2026 14.30
Jeseni so lokalne volitve. Ljubljančani prihodnost je v naših rokah.
Odgovori
+10
11 1
SpamEx
31. 03. 2026 14.29
upajmo da se jeseni spelje za vedno
Odgovori
+9
10 1
kekec9999
31. 03. 2026 14.51
brez skrbi.....Milan se je speljal že davno, pa še vedno hara...
Odgovori
+3
4 1
gonisetaubi
31. 03. 2026 14.26
ta človek je za v sežigalnico pa bo mir
Odgovori
+7
9 2
