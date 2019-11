Janković napovedal umik predloga za prisilko Electe Holdinga

"Glede na ustvarjeno medijsko histerijo, ki onemogoča normalno poslovanje tako naših družb kot družb nekaterih poslovnih partnerjev in ki ji je podleglo tudi Višje sodišče s sklepom, ki je povsem v nasprotju z dosedanjo prakso, sem se odločil umakniti predlog za poenostavljeno prisilno poravnavo družbe Electa holding in sem z drugimi ukrepi zagotovil solventnost te družbe, kar bo razvidno iz računovodskih izkazov na dan 31. december 2019," je v izjavi za javnost zapisal Damijan Janković.

Damijan Janković: Kaj je botrovalo temu javnemu linču, lahko za zdaj le ugibam

Višje sodišče je potrditev prisilne poravnave razveljavilo na predlog države, in sicer je ugotovilo, da so v notarskem zapisniku upniki, ki so glasovali za sprejetje poenostavljene prisilne poravnave, navedeni, a brez identifikacijskih podatkov, poleg tega pri vsakem od njih ni naveden skupni znesek njegove terjatve po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave ne način glasovanja o poenostavljeni prisilni poravnavi.

Okrožno sodišče je poenostavljeno prisilno poravnavo nad Electo Holdingom - ki je v polovični lasti sinov ljubljanskega župana Zorana Jankovića - Damijana in Jureta Jankovića - potrdilo avgusta letos. Upniki podjetja, med katerimi je nekdanja avstrijska banka Hypo Alpe Adria, naj bi po njej do konca 2021 prejeli petodstotno poplačilo terjatev. Ta postopek je bil potrjen tudi za družbi Electa Inženiring in Electa Naložbe, skupni odpis dolgov vseh teh družb v višini okoli 29 milijonov evrov pa je sprožil buren odziv javnosti in politike.

"Družina Janković, Electa, povezane družbe, poslovni partnerji in vsi ostali vpleteni so v zadnjih treh mesecih doživeli edinstven medijski linč zaradi povsem zakonitih in legitimnih postopkov poenostavljene prisilne poravnave. Bilo pa je več kot 250 podobnih postopkov, z manjšimi in večjimi odpisi ..." je danes zapisal Damijan Janković.