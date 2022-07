Janković navedbe o slabem zraku v Ljubljani označil za natolcevanja

Potem ko je Zdravniška zbornica Slovenije posvarila pred onesnaženim zrakom v Ljubljani, zaradi česar nasprotuje sežigalnici v Mostah, so na Mestni občini Ljubljana opozorili, da uradni podatki o kakovosti zraka kažejo, da mejne vrednosti onesnaževal niso presežene. Župan Zoran Janković pa je tovrstne navedbe označil za natolcevanja.

Vodja občinskega oddelka za varstvo okolja pri Molu Nataša Jazbinšek Seršen je na novinarski konferenci opozorila, da v javnosti krožijo različni podatki o kakovosti zraka v Ljubljani, da pa so uradni le podatki Mestne občine Ljubljana (Mol) in Agencije RS za okolje (Arso), ki predstavljajo uradne meritve z akreditiranimi merilniki, izvedene in nadzorovane skladno z zakonodajo. Spomnila je, da podatke zbirajo s pomočjo treh merilnih mest, enega v upravljanju Mola v središču mesta na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste ter dveh v upravljanju Arsa. Ena od teh postaj je za Bežigradom na Vojkovi cesti, druga, občasna, ki se jo prestavlja po različnih lokacijah, pa je v Šiški na Celovški cesti nekoliko nižje od Kina Šiška. "Najbolj reprezentativna merilna postaja za celotno območje Ljubljane je Ljubljana – Bežigrad, Ljubljana – Center pa predstavlja prometno bolj obremenjeno območje in izkazuje vrednosti onesnažil, ki predstavljajo prometno onesnaženje," so pojasnili na MOL.

Po besedah Jazbinšek Seršenove na vseh treh postajah merijo prisotnost delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Na račun dosedanjih ukrepov občine za zmanjšanje izpustov – projektov, povezanih z daljinskim sistemom ogrevanja, zamenjave premoga s premogom iz Indonezije, ki ima nizko vsebnost žvepla – se na daljše časovno obdobje kaže "ogromen padec emisij", je poudarila. V tej luči je pojasnila, da je bilo leta 2006 s preseženimi delci PM10 kar 155 dni, medtem ko jih je bilo lani le še 35. "Na postaji Arso za Bežigradom, ki je najbolj reprezentativna merilna postaja za splošno stanje kakovosti zraka v Ljubljani, je bilo v letu 2006 število dni s preseženo vrednostjo delcev PM10 51, v letu 2021 le še 12," so še pojasnili na Mol. Občasno še prihaja do preseganj delcev PM2,5 na merilni postaji v centru mesta, a vedno le pozimi zaradi individualnih zasebnih kurišč na obrobju mesta oziroma v primestnih občinah, je povedala. A vse povprečne vrednosti onesnaževal so pod mejnimi vrednostmi, je zagotovila predstavnica Mola in spomnila, da je tudi okoljsko ministrstvo lani ukinilo odloke za izboljšanje kakovosti zraka za Ljubljano, ker naj ne bi bili več več potrebni.

V zvezi z navedbami zdravniške zbornice, da je zrak v Ljubljani med najbolj onesnaženimi v Evropi in da je povprečna koncentracija delcev PM2,5 vsaj trikrat višja, kot jo priporočajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije, ter opozorili Evropske agencije za okolje, da je kakovost zraka v slovenski prestolnici slaba, je Jazbinšek Seršenova opozorila, da ne vedo, od kod jim ti podatki in kako so obdelani. Edini verodostojni podatki so iz omenjenih treh merilnih postaj, je izpostavila in dodala, da so Evropsko agencijo za okolje na to opozorili s posebnim dopisom. Ljubljanski župan Zoran Janković je obžaloval tovrstna "natolcevanja" in ocenil, da nasprotnikov nima le sam kot župan, temveč jih ima tudi Ljubljana. Spomnil je, da je bila Ljubljana leta 2016 zelena prestolnica Evrope, in menil, da mesto z onesnaženim zrakom ne more nositi takšnega naziva. Prav zato je obsodil strašenje prebivalcev in napovedal, da bo v mestu tudi na tem področju zagotovljena večja kakovost življenja. Vnovič se je zavzel za izgradnjo sežigalnice v Ljubljani po zgledu Dunaja.

Sicer pa je Janković skupaj z direktorjem Energetike Ljubljana Samom Lozejem in tehničnim direktorjem Energetike Ljubljana Markom Agrežem spisal javni odgovor na odprto pismo zdravnikov v zvezi z njihovim nasprotovanjem sežigalnici. V njem med drugim piše, da je po zaključku razprave ob predstavitvi projekta izgradnje sežigalnice v Cukrarni v ožjem krogu potekal pogovor, v katerem je Ana Mavrič, ki je med podpisanimi pod odprtim pismom zdravnikov, Jankovića pozvala, da se skupaj z njo in s še nekaterimi strokovnjaki odpravi na ministrstvo za okolje in prostor, kjer bi skupaj apelirali na pristojne, da se najstrožje evropske zahteve o mejnih emisijskih vrednostih za sežigalnice vpišejo tudi v slovensko zakonodajo. Janković "ji je obljubil vso podporo in pri tem jasno izpostavil, da kot župan sicer ne more vplivati na državno zakonodajo, zagotovo pa bo te zaveze v sprejem predlagal mestnemu svetu Mola v primeru, da jih država ne sprejme". Ta pogovor, pri katerem so sodelovali tudi predstavniki nekaterih nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, naj bi Janković in Mavričeva sklenila s stiskom rok. "Zato smo nad tem odprtim pismom razočarani. Namesto povabila Ane Mavrič, da se skupaj odpravimo na ministrstvo za okolje in prostor, v medijih beremo (tudi) njene besede, da smo pripravili zavajajočo predstavitev," so razočarani. Če se bo država odločila, da Ljubljani podeli koncesijo za opravljanje državne gospodarske javne službe sežiganja odpadkov, pa bodo naredili vse, da se zgradi "najboljši možen objekt za energijsko izrabo odpadkov". Ob tem so apelirali na zainteresirano strokovno javnost in nevladne organizacije, da se vključijo v aktiven nadzor nad vsemi koraki projekta. "Bodite del aktivnega nadzora, ne a priori odpora," so sklenili. Agrež iz Energetike Ljubljana je v nadaljevanju spomnil, da je Agencija za energijo z današnjim dnem razglasila prvo fazo načrta za izredne razmere pri oskrbi s plinom, industrijske odjemalce pa s tem obvestila, da lahko v primeru razglasitve višje stopnje krize pride do prekinitve dobave ali zahteve po preklopu na uporabo nadomestnih energentov. Skladno s tem jih je pozvala k spremljanju dogajanja na trgu z zemeljskim plinom in razmisleku o alternativnih možnostih, ki bi prispevale k znižanju odjema v primeru motenj.