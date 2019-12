Janković o aferi glede prodaje zemljišč okrog centra Soča

Spomnimo, da je za zemljišče od države zahteval 500 evrov na kvadratni meter, kot drugo možnost pa je omenjal tudi menjavo za stavbo na naslovu ulica Stare pravde 4, ki je v lasti države.

Občina se že leta želi dokopati do stavbe na ulici Stare pravde 4, kjer nudijo pomoč otrokom z avtizmom, v njej pa je tudi oddelek za dializo. Zakaj? Za širitev Waldorfske šole in vrtca, direktor katerih je mestni svetnik na listi Zorana Jankovića in njegov sošolec iz gimnazijskih let Iztok Kordiš. Starši otrok, ki so tam našli pomoč in uteho, so ogorčeni, prav tako zdravniki, ki se tovrstnim občinskim apetitom upirajo že leta.

Minister Aleš Šabeder je zavrnil možnost menjave zemljišč za stavbo otroške bolnišnice, kot realno ceno za zemljišče okrog Soče pa omenjal okoli 100 evrov na kvadratni meter.

Včeraj se je ljubljanski župan z odprtim pismom odzval na vabilo odbora za zdravstvo, ki je na svoji seji obravnaval prodajo zemljišč okrog URI Soče. Zapisal je, da je občina vedno podpirala delovanje Soče in je 12 let dajala zemljišče v brezplačno uporabo. "Ne dovolim, da mi kdorkoli očita barantanje z otroki ali drugimi skupinami prebivalstva v mestu."

Janković je še zapisal, da soglaša z drugim predlaganim sklepom, da zdravstveno ministrstvo kupi navedeno zemljišče. Dodal je, da je bil skupaj s sodelavci pri ministru Alešu Šabedru in ga seznanil, da z dražbo želijo le ugotoviti vrednost zemljišča.