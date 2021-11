PRENOS V ŽIVO: Janković: Smo v situaciji, kjer primanjkuje solidarnosti. Cepimo se

Janković je tako javno pozval k cepljenju in dejal, da le tako lahko preidemo v neko normalno življenje, kot smo ga poznali. "Upam, da se bomo potrudili, se cepili. Čakamo prireditve, ki bodo decembra, saj vsem manjka že druženje. Prireditve na Kongresnem trgu bodo, če bodo rezultati boljši."

Na novinarsko vprašanje, kako komentira izjavo Kacina, je bil zelo kritičen."Nesprejemljivo in nespodobno je, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, ljudje pa ure čakajo na cepljenje," je dejal Kacin. Minister za zdravje Janez Poklukar, ki se zadnje čase očitno izogiba javnim nastopom, pa mu je na družbenem omrežju odgovoril, da so njegove izjave "nespoštljive do zaposlenih v zdravstvu, ki v teh dneh izvajajo enormne napore".

"Če bi jaz poslušak Kacina, se ne bi cepil. On bi največ naredil, če bi bil tiho. S svojim nastopom je naredil več škode kot koristi," je dejal Janković. "Dejstvo je, da smo mi v Ljubljani prvi vpeljali testiranje po sistemu drive-in, tudi jaz sem čakal v vrsti za testiranje. Vlada je očitno izgubila kompas pri tem odločanju." Treba se je zahvaliti vsem, ki delajo v zdravstvu, je dejal in dodal, da so se v Ljubljani dobro organizirali glede testiranja in cepljenja.

Dejal je, da se ne ozirajmo na delo in slabo komunikacijo vlade, saj je vsak odgovoren zase in za druge.

Kritičen je bil predvsem do stranke SDS in prebivalce pozval, da se udeležijo volitev, saj je treba zamenjati vladajoče. Opozoril je tudi na to, da Zvonko Černač, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko še ni podpisal pogodbe za dela na ižanski in črnovaški cesti. "On razmišlja, kako bi z nepodpisom pogodbe, ki teče že od leta 2014, kaznoval Ljubljano."

Vlado bi trebalo menjati, saj SDS dela škodo državi in tudi mestu, je še dodal.

Bo komentiral tudi razrešitev Ribiča?

V petek pozno popoldne je namreč Nadzorni svet Elektra Ljubljana predčasno in iz krivdnih razlogov razrešil dolgoletnega predsednika uprave Andreja Ribiča. A še pred tem so, kot kaže, na Ribiča izvajali pritiske. Ti naj bi prihajali s samega vrha Janševe stranke.