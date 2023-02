Janković o C0: Protesti ne bodo ničesar spremenili

Prepričan je, da za projekt ni boljše rešitve. "Naredili smo vse, kar je možno, dobili vsa soglasja in pravnomočna gradbena dovoljenja," je povedal. Ovrgel je tudi Primčeve trditve o nasilju nad domačini, ki ne morejo do svoje zemlje. "Inšpekcijski nadzor, ki ga je opravilo ministrstvo za notranje zadeve, ni navedel nobenih napak," je pojasnil Janković.

Na novinarsko vprašanje o besedah lastnika več zemljišč Braneta Grada na ponedeljkovem protestu, da na trasi čez Kleče nekaj metrov nima gradbenega dovoljenja, je Janković dejal, da to ne drži in da so na celotni trasi čez Kleče vsa gradbena dovoljenja pravnomočna. "Manjka le 140 metrov pri konjenikih v Tomačevem, to ni nobena skrivnost," je ponovil. Znova je tudi napovedal, da bo občina stroške, ki bi jih posamezniki naredili z oviranjem projekta, iztožila na sodišču.

Opozoril je, da bo brez kanala C0 Slovenija vračala denar in plačevala kazen, ker v Ljubljani 98 odstotkov ljudi ne bo imelo kanalizacije, kot je predpisano. Trasa kanala je znana več let in ji do pred dvema letoma nihče ni oporekal, niti druge politične opcije, je povedal Janković. Dodal je, da občina s kanalom zapira 6400 greznic.

Investicije v zdravstvo: gradnja zdravstvenega doma v Jaršah in enote na Metelkovi

Janković je danes odgovarjal tudi na vprašanje o investicijah v zdravstvu. Načrtujejo gradnjo Zdravstvenega doma (ZD) Jarše, a se je zataknilo pri sosedih, ki so na zemljišču z 11 parkirnimi mesti uveljavljali določbe iz zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča.

Po dogovoru o novih 19 parkirnih mestih naj bi do konca meseca zadržek umaknili. "Če se to zgodi v naslednjem tednu, dobimo gradbeno dovoljenje za Zdravstveni dom Jarše, kar pomeni, da gremo lahko aprila v razpis za izbor izvajalca in začnemo z gradnjo v mesecu avgustu," je napovedal Janković. Dodal je, da bo gradnja potekala od 13 do 15 mesecev.

Druga velika investicija bo gradnja enote ZD Ljubljana na Metelkovi. Načrtujejo, da bodo dokumente za gradbeno dovoljenje vložili konec leta in ga pridobili pred 1. majem 2024. Z gradnjo pa bodo začeli takoj po pridobitvi vseh dovoljenj. V tem mandatu načrtujejo tudi rušitev in gradnjo Zdravstvenega doma Rakovnik. "Kaj od tega bo realizirano, pa je odvisno od pridobljenih gradbenih dovoljenj in pritožb," je povedal Janković.