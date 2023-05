Janković o zavrnitvi otroka z downovim sindromom: Društva se odločijo sama

Medtem ko je na spletni strani ljubljanske občine še vedno objava, da so programi, ki jih sofinancirajo, namenjeni tudi otrokom s posebnimi potrebami, občinarji stopajo v bran organizacijam, ki so zavrnile otroka z downovim sindromom. "Vsako društvo se odloča samo," meni ljubljanski župan Zoran Janković.

Da počitniško varstvo izvajajo zgolj z nekaj študenti, ki načeloma niso usposobljeni za varstvo otrok s posebnimi potrebami, upravičujejo odločitev ponudnikov na občini. "Nekje je meja, kjer lahko zagotavlja taka organizacija varnost, čustveno oziroma fizično varnost takim in vsem ostalim otrokom," meni Marija Fabčič, vodja ljubljanskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

A pozor – ponudniki varstva dejansko sprejemajo otroke s posebnimi potrebami, a sami se odločijo, koga, glede na njegovo diagnozo oziroma stopnjo prizadetosti. Da početje ni diskriminacija, je prepričan župan. "Ravnali so odgovorno, meni je otroka žal, ampak ... ne," vztraja Janković.

Pri čemer župan kot odgovorno tolmači tudi, da izvajalci staršem lahko določijo, ali otrok za varstvo potrebuje spremljevalca. "Organizacija ne more tega zagotoviti, ker spremljevalca nima. In za dva meseca tega ne more narediti," dodaja Fabčičeva.

10 evrov na uro – cena, ki so jo mami v eni od organizacij določili za dodatnega spremljevalca. Ironija, da mu že sicer enega daje država za celo šolsko leto, do konca avgusta, a ima ta spremljevalec od konca šolskega leta počitnice in zato v tem času ni na voljo. "V pogodbi ni, da mora biti on v spremstvu mojega otroka tudi v času počitnic," pravi mama.

V uradu zagovornika načela enakosti odprli postopek

Da bi morala mama poklicati bodisi na občino bodisi vsako posamezno organizacijo in najti med 16 tista dva programa, ki nimata omejitev za varstvo otrok s posebnimi potrebami, dodajajo na občini. In ob tem, da je varstvo za take otroke malo "brez zamere ... ampak saj ti otroci imajo tudi starše, ne," je neomajen Janković.