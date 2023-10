Nov ljubljanski potniški center skupaj težak približno milijardo evrov

O gradnji novega Potniškega centra Ljubljana je v družbi ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek spregovoril ljubljanski župan Zoran Janković. Bratuškova je dejala, da so si zadali cilj, da bi večino del končali do konca leta 2025. Kot zatrjujejo, bo prenova v korist javnega prometa, pešcev in kolesarjev. Načrtovalci projekta so zavrnili očitke, da na račun širjenja cest izginjajo zelene površine, ampak kot trdijo, se bodo te v procesu prenove še povečale. Projekt je skupaj težak približno milijardo evrov, je ocenil Janković. Kot je poudarila ministrica, bo potrebnega veliko potrpljenja, saj bo življenje na tem območju leto oziroma leto in pol 'precej napeto'.

Na novinarski konferenci je MOL predstavil projekt izgradnje javnega dela Potniškega centra Ljubljana in okoliške javne infrastrukture ter prometne ureditve, ki ga izvajajo skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami. Kot je uvodoma povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, so se dela na železniški postaji Ljubljana v mesecu juniju pravzaprav že začela: "Naš cilj je hudo ambiciozen, in sicer da z večino gradbenih del končamo do konca leta 2025 in naredila bom vse, da se bo ta rok spoštoval." "Verjamem, da je potniški center v omejitvah, ki smo jih imeli, najboljša možna rešitev," je dodala.

icon-expand Alenka Bratušek zatrjuje, da bo naredila vse, da se bo rok spoštoval. FOTO: Luka Kotnik

'S postajo bomo vzor celotni Evropi' "Ko bo projekt končan, bo to t.i. 'mobility točka', s katero bomo vzor celi Evropi," je zatrdil generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. Kot je povedal, se bo zdaj bistveno povečalo število parkirišč za avtobuse, avtobusna postaja bo poleg železniške tako dobila osrednjo vlogo. Kot je izpostavil, bo celotna prometna ureditev prilagodila javnemu potniškemu prevozu. Tako avtobusna kot železniška postaja se bosta v celoti podredili potnikom in zagotavljali vse, kar potnik potrebuje v času čakanja. Ocenil je, da je projekt izredno napredoval in da bo prostor zdaj čim bolj izkoriščen, čim bolj pretočen in prilagodljiv za potnike. Zagotovljenih bo več kot 2000 mest za kolesa in mesta za souporabo vozil, je še naštel.

icon-expand Kako naj bi izgledala prenovljena železniška postaja FOTO: 24ur.com

Kot je dejal ljubljanski župan Zoran Janković, že dolgo spremlja to postajo, ki je zdaj po njegovi oceni, "slabša od tiste v Albaniji, a zdaj bo najgrša postaja v Evropi, postala najlepša postaja."

icon-expand Načrt za potniški center Ljubljana FOTO: 24ur.com

Potnik, ki bo uporabljal javni prevoz, bo, ko bo projekt zgrajen, od cilja po novem prišel hitreje, zatrjujejo. Prav tako, da je v ospredju gradnje, ki bo skupaj po Jankovićevih besefdah težka približno milijardo evrov, javni promet, pešci in kolesarji, zagotavljajo.

icon-expand Železniška postaja Ljubljana FOTO: Shutterstock

Kot smo poročali, je projekt že naletel na glasne kritike. "Načrtovana obnova Vilharjeve, Masarykove, Šmartinske in Železne ceste bo poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev. Na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa, za katere naj bi se potniški center urejal," so prepričani strokovnjaki, združeni v Koalicijo za trajnostno prometno politiko.