Janković o hišnih preiskavah: Za take papirje ne rabijo hoditi k meni domov

Janković meni, da bodo podjetja zaradi tega še bolj motivirana za doniranje in vračanje denarja v okolje. V skupščini Javnega holdinga Ljubljana so ob Jankoviću tudi župani občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Medvode in Škofljica.

Ponovil je, da stoji za svojimi direktorji in njihovimi odločitvami ter da jih podpira še naprej. "Naloga direktorjev v holdingu je, da so podjetja najboljši servis našim občankam in občanom, da so cene primerne in če ustvarijo dobiček, to vračajo v okolje, torej v socialo, kulturo, šport," je povedal. Poudaril je, da se direktorji sami odločajo o donacijah, saj s tem krepijo svojo blagovno znamko.

"Ne boste našli nikogar v Sloveniji, ki bo povedal, da je župan pogojeval, naj da za ta ali ta klub, ali pa ne bo dobil soglasja, ki ga potrebuje. Kajti pri nas se izdajajo ustrezni papirji glede na vsebino, akt in mnenje strokovnih služb," je dejal.

Direktorje je ob tem pozval, naj že odobrena sponzorska sredstva podvojijo, "da pokažejo, da jih akcija, ki je bila pri županu, ni preplašila".

Janković o preiskavah na domu

"Če me poskušajo ovaditi, se sprašujem, zakaj niso izbrali primera, kjer je šlo za dva milijona evrov donacij prebivalcem Sneberškega nabrežja," je dejal in se po njegovih besedah spet samoovadil. Zaradi posledic avgustovskih poplav je namreč poslal prošnjo več kot 100 podjetjem, ki delujejo v Ljubljani, naj donirajo Zvezi prijateljev mladine, ki je nato denar razdelila med prizadete prebivalce.

Janković je ponovil, da je policija hišno preiskavo opravila izjemno korektno, "ampak za take papirje ne rabijo hoditi k meni domov, napisali bi dopis, pa bi vse dobili". Meni pa, da je šlo pri hišni preiskavi na njegovem domu za prekomeren ukrep. "Gre za zastraševanje," je dejal.

Kriminalisti so prejšnji torek opravili hišne preiskave zaradi suma kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije, med drugim tudi na Mestni občini Ljubljana in pri Jankoviću doma. Župana med drugim preiskujejo zaradi donacij Nogometnemu klubu Olimpija s strani podjetij Voka Snaga in Energetika Ljubljana.

Novi direktor mestne uprave

Na novinarski konferenci se je predstavil tudi novi direktor mestne uprave Miha Verbič. Dejal je, da je v Molu zaposlen 12 let, zadnja tri leta je delal kot namestnik vodje sekretariata mestne uprave, od oktobra pa je mestno upravo vodil kot vršilec dolžnosti. Njegov cilj kot direktor pa je nadaljevanje odličnega dela nekdanje direktorice Urše Otoničar ter skrb za zakonitost, transparentnost, gospodarnost, ekonomičnost vseh postopkov v mestni upravi.