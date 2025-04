Janković: O kandidaturi za predsednika Srbije ne razmišljam, z Rudnika le na Žale

Ljubljanski župan Zoran Janković je na vprašanje, ali bo na naslednjih volitvah v Srbiji kandidiral za predsednika, odgovoril, da o tem ne razmišlja. Ponovil je, da bo na položaju župana Ljubljane do konca mandata, odločitev o vnovični kandidaturi na lokalnih volitvah pa bo sporočil 9. maja naslednje leto.

OGLAS

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo zvečer ob predstavitvi novega srbskega mandatarja za sestavo vlade dejal, da se je o položaju mandatarja pogovarjal tudi z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ter med drugim dodal, da bi si želel, da bi bil "enkrat v prihodnosti Janković glavni, jaz pa bi mu pomagal". Janković je danes ponovil, kar je povedal že v včerajšnji oddaji 24UR ZVEČER, in sicer, da trdno stoji za svojimi besedami, da ni vedel, kaj bo srbski predsednik povedal na nedeljski novinarski konferenci. "Zakaj je Vučić to dejal, morate vprašati njega," je dejal ljubljanski župan na novinarski konferenci. Ponovil je, da Vučićeve besede razume kot izraz spoštovanja do njegovega dela, v njegovi izjavi pa ni videl nič slabega. Na vprašanje, ali bo leta 2027 kandidiral na predsedniških volitvah v Srbiji, je odgovoril, da o tem ne razmišlja in ponovil: "Ta trenutek jaz vidim samo eno lokacijo z Rudnika, to so Žale."

Zoran Janković FOTO: Bobo icon-expand

Ni pa jasno odgovoril na večkrat zastavljeno vprašanje, ali se je o tej možnosti pogovarjal z Vučićem ali kom drugim. Potrdil je, da sta po nedeljski novinarski konferenci z Vučićem govorila po telefonu. Janković je še dejal, da nima srbskega državljanstva, lahko pa ga pridobi, ker je rojen v Srbiji. Znova je pojasnil, da sta se z Vučićem v sredo dobila na večerji in se pogovarjala zgolj o zagotavljanju stabilnosti in miru na Balkanu. "Sva prijatelja in kot prijatelj sem mu napisal tudi tisto pismo podpore, osebno pismo," je dejal. Na vprašanje, zakaj je bila na pismu glava ljubljanske občine, pa je odgovoril, da bo medijem posredoval odločbo informacijske pooblaščenke. Kot je pojasnil, je, potem ko ga je eden od medijev zaradi pisma prijavil na urad informacijske pooblaščenke, danes prejel odločbo, v kateri je urad potrdil, da ne gre za službeno pismo. "Ponovno poudarjam, da tega pisma ne dam, ker je moje osebno pismo in ni zavedeno v našem sistemu," je izpostavil glede zahteve svetniškega kluba Levice, naj jim pokaže pismo podpore Vučiću. Bo pa Levica junija dobila na vpogled podatke o njegovih službenih poteh v tujino, je napovedal.